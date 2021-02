Nagyon kikapott a Csurgói KK

Nincs könnyű helyzetben a csurgói edzői team, hiszen a Telekom Veszprém elleni bravúr óta a csapat mélyrepülésben van, és csak egy szerény győzelemmel büszkélkedhet a Magyar Kupában.

GRUNDFOS TATABÁNYA KC–CSURGÓI KK 33–16 (14–8)

Tatabánya, zárt kapuk mögött. V: Horváth P., Marton B.

TATABÁNYA: BARTUCZ – Hornyák P. 1, ANCSIN 8, SIPOS 3, ILYÉS 1, Győri M. 5 (2), Juhász Á. 2. Csere: Konecny (kapus), SUNAJKO S. 6, Zdolik 4, Debreczeni, Molnár B., Nemes 2, Bodnár Á. 1, Bognár N., Hornyák B. Edző: Vladan Matics

CSURGÓ: Tatai – Krecic 3, Gebhardt, Szeitl 2, BORSOS 4, Hanusz 1, Kerkovits 1. Csere: Füstös, Pallag (kapusok), Vasvári, Krszmancsics 1, Gábor M. 2, Popovics, A. Kovacevic, Vaszics 2. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–1. 10. p.: 5–2. 18. p.: 9–4. 25. p.: 12–6. 35. p.: 17–10. 40. p.: 20–10. 48. p.: 26–13. 54. p.: 31–15

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/0

Ez a mélyrepülés sajnos a hétvégi Tatabánya elleni találkozón is meglátszott. Bár a csapat sérültjei lassan felépülnek, de Alem Toszkics fiai ezen a találkozón mélyen a tudásuk alatt játszottak, semmi nem sikerült, és még a szerencse is elpártolt a somogyiaktól.

Már a találkozó elején begyűjtött két figyelmeztetést a csurgó csapat ennek ellenére az első találatot is ők szerezték bő két perc játék után. Innen aztán fokozatosan ellépett a Bányász. Bartucz a hazai kapuban elkapta a fonalat, és jól működött a védelem is, hiszen a csurgói támadások sorra fennakadtak a tatabányai falon. Sajnos az időkérés sem segített sokat a csapaton, pedig Tatai háromszor is hárított. A 22.percben kettős emberelőnyben sem sikerült a hátrányt csökkenteni. Bár Kerkovits bevette Bartucz kapuját, de erre két góllal is felelt a Tatabánya és kialakult az a hat gólos előny amit a félidő végéig magtartott a hazai gárda.

A második játékrész elején egy pillanatra felcsillant a remény a felzárkózásra, hiszen Vasic és Krecic is betalált, de innen Sunajko vezérletével beindult a tatabányai henger, és a 40. percre már tíz gól volt a hazaiak előnye. Innen már esély sem volt a felzárkózásra. Amíg a hazai oldalon minden sikerült, addig a vendégek támadásai sorra elakadtak. Semmi nem sikerült a Csurgónak, és nem sikerült felállniuk a fiúknak. A sok eladott labda és technikai hiba a Tatabánya otthonában életveszélyes, és ez, ezen a találkozón be is bizonyosodott.

A mai Tatabánya teljesen rendben volt – nem a Csurgó volt ilyen gyenge, hanem mi ennyire jók. – értékelte csapata teljesítményét Vladan Matics vezetőedző. Átmentettük az Európa Liga tempóját a bajnoki találkozóra, és a csapatom azt nyújtotta amit tud. Ez az a csapat, amelyet mindig szeretnék látni.

Megérdemelt győzelmet aratott a Tatabánya, végig kontrollálta a mérkőzést, ma csak egy csapat volt a pályán. – mondta Alem Toszkics a csurgóiak mestere. Nem tudom mi történt ezalatt az öt nap alatt, és nem tudom értelmezni a csapatom hozzáállását sem. Van min javítanunk, hiszen a Gyöngyös otthonában sem lesz könnyebb a helyzetünk.