Nagyon sűrű tavaszi szezon vár a megyei másodosztály mezőnyére

A vesztett pontok alapján a Kaposmérő áll a legjobban a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, de a telet a balatonföldvári csapat töltötte az élen.

Rengeteg mérkőzés maradt el a Somogy megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen több együttes is élt az egyoldalú mérkőzéshalasztás lehetőségével. Ezért sűrű tavasz, illetve tél vár a csapatokra, de ahogy Nemes Nándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóságának igazgatója korábban fogalmazott, az egyesületek együttműködőek, így minden pontvadászatot be tudnak időre fejezni. A tabellát jelenleg a Balatonföldvár vezeti, a Mezőcsokonya, a Balatonszemes, a Böhönye és a Kaposmérő előtt, ám a vesztett pontok alapján a mérőiek állnak a legjobban, hiszen ha be tudják pótolni az összes meccsüket, s mindannyit megnyerik, akkor az élre ugranának.



Összeállításunkban megkérdeztük az első öt helyezett vezetőedzőjétől, mennyire elégedett az őszi teljesítménnyel, érkeznek, illetve távoznak-e játékosok és mit vár a tavaszi folytatástól.

– Teljes mértékben elégedett vagyok az ősszel nyújtott teljesítményünkkel – mondta Farkas Zoltán, a Balatonföldvár vezetőedzője. – Hiszen az első helyen telelünk, igaz több meccs is elmaradt. Sőt túl is teljesítettük az elvárásokat, hiszen az első négyet céloztuk meg az idény elején. Nagy játékosmozgás nem várható, jelenleg egy igazolásunk körvonalazódik, s úgy tűnik, már biztos: a kapus Bíró Dávid fog visszatérni hozzánk Balatonkilitiből.

Jövő kedden kezdi el a csapat a felkészülést heti három edzéssel, plusz egy előkészületi mérkőzéssel, illetve a műfüves bajnokságba is neveznek.

– A tavaszi idénytől azt várom, hogy ne szakadjon félbe – hangsúlyozta Farkas Zoltán. – A csapattól pedig azt, amit eddig is; maradjon meg az az erős összetartásunk és csapatszellemünk, ami tavaly is jellemezte az együttesünket.

– Gyengén kezdtük és gyengén zártuk az őszt, de a közepe nagyon jól sikerült, hiszen nyolc mérkőzést nyertünk zsinórban – fogalmazott Juhász András, a Mezőcsokonya vezetőedzője. – Bátran ki merem jelenteni, maximálisan elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. Játékost nem igazolunk, s a távozási szándékát sem jelezte senki felénk, így együtt marad az együttes.

Január 15-én kezdik el a felkészülést, hetente két tréninggel, hétvégente pedig felkészülési meccsekkel hangolnak a folytatásra és a műfüves bajnokságban is részt vesz a Mezőcsokonya.

– A bajnokság elején az első ötbe kerülést tűztük ki célul – tette hozzá Juhász András. – Persze a játékosok és én is bízom a dobogóban. De ami a legfontosabb, azt szeretném, ha megmaradna az a jó öltözői hangulat, az a kiváló kollektíva, ami az ősszel is volt.

– Elégedett vagyok a csapat őszi teljesítményével, talán két mérkőzés után maradt bennem némi hiányérzet, a Somogyvár elleni hazai döntetlen, és a Böhönye ellen elvesztett találkozó – nyilatkozta Horváth Bence, a Balatonszemes vezetőedzője. Két játékos érkezhet, de ezt még nagyon feltételes módban mondhatom, illetve egy labdarúgó távozhat.

Január 20-a után kezdik el újra a munkát, hetente két edzést vezényel majd Horváth Bence, hétvégente pedig edzőmérkőzést játszanak majd, a műfüves pontvadászaton valószínűleg nem vesznek részt.

– A tavaszi folytatástól azt várom, hogy a csapat ismételje meg az őszi teljesítményét – hangsúlyozta a Balatonszemes vezetőedzője. – Ha helyezésekben gondolkodunk, akkor a második, harmadik helyen szeretnénk végezni.

– Alaposan elmaradtunk a várakozásoktól – emelte ki Szován János vezetőedző, aki idény közben Hanusz Jánost váltotta a Böhönye kispadján. – Legfőképpen eredményességben, de öt fordulón keresztül játékban is. – Egy játékost szeretnék igazolni, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Január 14-én kezdjük el a felkészülést heti egy edzéssel és egy előkészületi mérkőzéssel, s úgy néz ki, hogy a műfüves bajnokságon nem veszünk részt.

– Az őszi idény második felében már nem lehetett panasz a játékunkra, de persze van még hová fejlődni eredményességben pedig mindenképpen kell – mondta Szován János. – Ha a bajnokság végén a dobogón leszünk, akkor azzal elégedett lennék.

A Kaposmérőnek lesz talán a legnehezebb dolga, hiszen négy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így sokat kell pótolnia. A vesztett pontok alapján a mérőiek állnak a legjobban a bajnokságban.



– Ha a komplett őszt nézzük, akkor elégedett vagyok – felelt kérdésünkre Novák László, a Kaposmérő vezetőedzője. – Voltak olyan meccsek, amikkel nem számoltam, de megnyertük és volt példa a fordítottjára is. Úgy számoltam, hogy harminc, harmincöt körüli pontunk lesz a télig, s ha az elmaradt meccsek bepótoljuk, akkor ez összejöhet.

A koronavírus alaposan átírta a csapat menetrendjét

– Elég nehezen éltük meg a kialakult helyzetet – fogalmazott a Kaposmérő vezetőedzője. – Az egészséges játékosokkal edzettünk, de sokáig nem tudtunk pályára lépni, így nem volt visszacsatolás az elvégzett munkáról, s így nehéz motiválni is a játékosokat.

Novák László elmondta azt is: nem tud arról, hogy valaki távozna az együttestől. – Egy, maximum két játékos érkezhet, de a kerettel teljesen elégedett vagyok – húzta alá a Kaposmérő mestere. – Egy hiányposztunk van, ha oda jön valaki, akkor jó, ha nem, akkor sem esünk kétségbe, mert átfedésekkel megoldjuk a problémát.

A csapat kedden kezdte el a felkészülést, hetente két edzést és egy meccset terveztek, de…

…most kaptam meg az elmaradt meccsek időpontjait, s a sűrű program miatt még az is előfordulhat, hogy nem játszunk előkészületi mérkőzéseket, mert február 13-án már bajnokin szólítanak minket pályára – vetette közbe. – Az utolsó fordulóig az összes elmaradt találkozónkat be kell pótolni.

A tavaszi szezonról szólva Novák László kiemelte: azt várja, hogy a csapat még egységesebbé váljon, s lépjenek egy kicsit előrébb játékban. – Nem elvárás a bajnoki cím, ha feljutó helyen zárunk, akkor vállaljuk a megye egyet, mert meg­érett rá az együttes, ha nem, akkor edződünk még rá egy vagy esetleg kettő esztendőt a másodosztályban – mondta amolyan zárszóként.

A bajnokság állása: 1. Balatonföldvár 29 pont/14 meccs, 2. Mezőcsokonya 27 pont/13 meccs, 3. Balatonszemes 27 pont/12 meccs, 4. Böhönye 23 pont/14 meccs, 5. Kaposmérő 22 pont/10 meccs, 6. Balatonberény 22 pont/13 meccs, 7. Balatonszabadi 22 pont/14 meccs, 8. Öreglak 18 pont/13 meccs, 9. Zamárdi 15 pont/12 meccs, 10. Karád 13 pont/14 meccs, 11. Lengyeltóti 14 pont/13 meccs, 12. Fonyód 14 pont/12 meccs, 13. Kiskorpád 13 pont/12 meccs, 14. Berzence 12 pont/13 meccs, 15. Somogyvár 11 pont/13 meccs, 16. Kaposfő 4 pont/11 meccs.

A góllövőlista: 1. Késmárki Tamás (Balatonszabadi) 13 gól, 2. Tóth Tamás (Böhönye) 11 gól, 3. Balása Márk (Karád), Papp László (Berzence) és Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes) 10-10 gól, 6. Bartos József (Kaposmérő), Csizmadia Tamás (Böhönye), Rack Róbert (Lengyeltóti), Tóth Dániel (Balatonföldvár) Vendriczki Balázs (Mezőcsokonya) és Virágh László (Öreglak) 9-8 gól.

Fotók: Lang Róbert