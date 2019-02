Nagyot küzdött, de a Budaörs is kikapott Kaposváron

A női röplabda NB I. 18. fordulójában is megőrizte a veretlenségét az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapata.

Zsinórban tizennyolcadik győzelmükre készültek a Budaörs ellen a kaposvári lányok, akik veretlenül, toronymagasan vezették a forduló előtt a bajnoki tabellát. Ennek a mérkőzésnek is a somogyiak voltak az esélyesei. Miklai Zsanett ugyan felépült kézsérüléséből, de egyelőre még nem került vissza a kezdőcsapatba.

Rosszul kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a kaposvári lányok nem találták a ritmust és rengeteg hibával játszottak. A lelkes vendégek pedig Tóth Eszter vezérletével – nem kis meglepetésre – elléptek riválisuktól. Aztán szépen lassan beindult a Diamant-gépezet és előbb Leidgeb jó szerváival fordított az NB I. éllovasa, majd esélyeshez méltóan le is zárta a szettet.

A második játszma elején is döcögött a szekér, de ahogy az elsőben, úgy ezúttal is tudtak váltani a somogyiak, igaz ezúttal nem léptek el riválisuktól. A vendégek tapadtak a kaposváriakra, mindig volt valaki, aki meccsben tartotta őket. A hajrához érve aztán már nem volt kérdés, melyik együttes nyeri a felvonást, melynek végére a csereként pályára lépett Miklai tett pontot.

Cesljarék a harmadik etapban is hűek maradtak a mérkőzés forgatókönyvéhez, azaz ismét beragadtak a rajtnál, ráadásul annyira, hogy előbb 8–12-nél, majd 13–17-nél is időt kellett kérnie Sasa Nedeljkovicnak. Úgy tűnt, ezúttal elmarad a fordulat, de a kaposváriak nem adták fel és három szettlabdát is hárítottak, majd a lehető legjobbkor a legvégén megszerezték a vezetést, Szűcs Kinga pedig egy ászértékű nyitással eldöntötte a szakasz és ezzel együtt a találkozó sorsát is.