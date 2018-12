Nagyot küzdött de alulmaradt a Kaposvári KK

Nagy csatában szenvedett vereséget a második helyen álló Egis Körmend csapatától a hazai pályán szereplő Kaposvári KK az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenegyedik fordulójában.

Az élmezőnyhöz tartozó Egis Körmend együttese ellen folytatta a bajnoki alapszakasz küzdelmeit a Kaposvári KK alakulata. A hazaiaknál játékra jelentkezett Luka Markovics is, aki a héten lázas betegséggel küzdött, a körmendieknél pedig Németh Ádám is melegített. Nem játszott még azonban a vasiak friss igazolása, az amerikai Xavier Thames.

Spica találatával kezdte meg a pontgyártást a kaposvári alakulat, amelyben Baki Gergely kapott lehetőséget a kezdő ötösben. Két triplája után 8–3-ra vezettek a somogyiak. A letámadást erőltető vendégek már a labdafelhozatalt próbálták megzavarni, a gyors ellenakciók révén pedig az ötödik percben át is vették a vezetést. A negyed végéig Bradford és Price kosaraival léptek el gyorsabban kosárlabdázó körmendiek a sok közeli és távoli dobást is elrontó hazaiakkal szemben. A folytatásban is agresszíven kosárlabdázott a vasi együttes, amely jó százalékkal értékesítette helyzeteit. A 12. percben már 16–26 állt az eredményjelzőn, és ez a tíz pont körüli különbség állandósult a két csapat közt. A letámadás nagyon nem ízlett a somogyiaknak, akik védekezésben sem tudták megszűrni a körmendi akciókat. Markovics érkezése hozott lendületet a kaposváriaknál, neki is köszönhetően került ismét tíz pont alá a Kaposvári KK. Ezzel azonban nem volt vége, mert a jobban összpontosító vendégek másfél perc alatt visszaállították a különbséget.

A nagyszünet után ugyan Hendlein szerezte az első pontokat, de a körmendiek kíméletlenül kihasználták a somogyiak védekezési hibáit és bizonyították miért is állnak a tabella második helyén. A 25. percben Ubilla négy pontjával lopakodott közelebb a hazai együttes, Markovics zsákolása után pedig 51–60-nál időt is kért Matthias Zollner edző. Meg is tört a somogyiak lendülete, az újabb elhibázott távoli kísérletekre pedig Price és Ferencz válaszolt három-három ponttal. Ekkor már húsz pont feletti volt a különbség, így biztos vezetéssel kezdhette a negyedik negyedet a Körmend. Próbált faragni a hátrányon a somogyi alakulat, Lilov hármasával lett 61–72, a szurkolók pedig érezték, hogy kell a csapatnak a támogatás. Johnson büntetőivel jutottak megint tíz alá a somogyiak, akik egy 13–1-es rohanást produkáltak. Öt perccel a vége előtt hat pont volt a hátrány, a lelátó hazai része pedig tombolva biztatta a pályán harcoló kaposváriakat. Ubilla egymás után szerezte pontjait, de Price és Hammonds is pontosan célzott. Az utolsó percben Bradford újabb triplája esett be, ezzel pedig végleg eldőlt a meccs.

Kaposvári KK–Egis Körmend 87–92 (14–21, 21–27, 15–24, 35–20)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 1000 néző. V.: Benczur T., Pálla Z., Győrfy R.

Kaposvári KK: Ubilla (22/3), Johnson (13/3), Baki (8/6), Hendlein (15), Spica (12). Csere: Lilov (5/3), Halász Á. (2), Markovics (10), Hock (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Egis Körmend: McNeaill (9/3), Bradford (23/9), Price (23/9), Hammonds (10/3), Delas (9). Csere: Ferencz (9/9), Németh Á. (2), Csorvási (7). Vezetőedző: Matthias Zollner.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 8–3. 8. perc: 14–14. 12. perc: 16–26. 17. perc: 26–34. 22. perc: 41–50. 27. perc: 51–60. 32. perc: 58–72, 37. perc: 75–80.

Kipontozódott: Baki (a 40. percben). Markovics (a 40. percben). Jók: Ubilla, Hendlein, illetve Bradford, Price.

Fekete Ádám: – Nagyon kemény fizikális meccset vívtunk a Körmenddel, amelyben Price extrát nyújtott. Nagyon csalódott vagyok, hogy a csapatunk nem a kellő agresszivitással védekezett. Az utolsó negyedben aztán feljavultunk, de ilyen meccset csak teljes koncentrációval lehet megnyerni. Luka Markovics betegen is vállalta a játékot, mindössze egy edzéssel a háta mögött.

Matthias Zollner: – Jó atmoszférájú meccset vívtunk Kaposváron. Huszonöt percig jól kosárlabdáztunk. Az utolsó negyedben sok problémát okoztak nekünk a hazaiak, ekkor már nem volt jó a védekezésünk. Boldog vagyok, hogy nyertünk és szebbé tudtuk tenni a karácsonyt a szurkolóinknak.

Baki Gergely: – Nehéz bármit is mondani egy ilyen meccs után, nagyon csalódott vagyok. Jól kezdtünk, s amíg a dobásaink ültek addig tartottuk magunkat. A végére kezdtünk úgy felpörögni, ahogy a Körmend az egész meccsen játszott. Küzdöttünk, hajtottunk, ma ennyire tellett. Remélem, hogy a következő találkozón javítani tudunk.

