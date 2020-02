Nagyot küzdött, de kikapott a KVK

A Metalcom Szentes ellen vívta az E.ON férfi vízilabda OB I. alapszakaszának utolsó hazai találkozóját a Kaposvári VK. A B csoport utolsó helyén álló somogyiak nagy csatában maradtak alul a felsőházba igyekvő Csongrád megyeiek ellen.

Utoljára októberben, az ötödik fordulóban ünnepelhetett győzelmet a Kaposvári VK együttese, akkor is hazai környezetben, a Csik Ferenc Versenyuszodában. Ezt szerették volna megismételni a somogyiak a tizenharmadik fordulóban, a Szentes ellen, hogy minél több önbizalommal várják a bajnokság középszakasztát. A találkozó inkább a vendégek számára bírt téttel, hiszen a szentesieknek csak öt ponttal vannak lemaradva a felsőházat érő helyektől, így a Kaposvár, valamint az AVUS elleni összecsapásokon három-három ponttal számolnak a Csongrád megyei városban.

A találkozó hazai fölénnyel indult. Bár Nagy Márton góljával a vendégek szereztek előnyt, de ifjabb Berta József és Paunovic Bojan lövései után már a KVK vezetett. Az pedig csak a felső lécen múlt, hogy a hazaiak nem tudtak ellépni, hiszen Vindisch Ferenc, majd Mijic Dávid is löketét is a kapufa hárította. A kimaradt lehetőségek azonban megbosszulták magukat, így egy gyors gólváltás, majd a korábban Kaposváron is pólózó Hegedűs Bence centergólja azt eredményezte, hogy a vendégek nyerték az első felvonást.

A másodikban sikerült felzárkóznia a Kaposvárnak, de egy igen szerencsés Nagy Márton találat, ami a kapufáról és György Dávid hátóról került a kapuba, valamint a görög Chrysopathis átlövésének köszönhetően a nagyszünetre kettővel vezetett a Szentes. Hiába próbálkozott becsülettel a KVK vagy a kapufa, vagy Meixner Marcell állta útjukat a gólszerzésben.

A fordulás után is bátran ment előre az egyenlítésért a hazai gárda, s ez benne is volt a KVK játékában, de csak egyre tudtak felzárkózni, így az utolsó etapra még minden nyílt volt. A negyedik negyed elején Mijic Dávid révén megszületett a várt kaposvári egyenlítés, de Pellei Kristóf rögtön válaszolni tudott, Chrysophatis szabaddobás-gólja pedig úgy nézett ki, hogy eldönti a pontok sorsát. Kovács Olivér centergólja viszont izgalmassá tette a véghajrát, de Pellei Frank lövése végleg lezárta a mérkőzést, melyen nagyot küzdött a Kaposvár, de nem tudott pontot szerezni.

Az alapszakaszból még egy mérkőzés van hátra a KVK számára, amelyen a Vasas otthonában ugrik medencébe, szombaton 18 órakor.

Kaposvári VK–Metalcom Szentes 10–12 (3–4, 2–3, 3–2, 2–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 250 néző. Vezette: Tóth I., Kovács S.

Kaposvári VK: György D. – Kovács O. (1), Giga (1), ifj. Berta J. (1), Baj, Mijic (1), Aksentijevic (1). Csere: Paunovic (3), Dobos D. (1), Vindisch (1), Juhász-Szelei, Vezetőedző: Surányi László.

Metalcom Szentes: Meixner – Kókai, Pellei K. (1), Nagy M. (3), Vörös (1), Basara (2), Chrysopathis (2). Csere: Mátyók (1), Bozó, Hegedűs B. (1), Pellei F. (1), Gergelyfi, Somogyi B. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól emberelőnyből: 10/4, illetve 7/4.

Gól ötméteresből: –, illetve 1/0.