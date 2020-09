Nagyot küzdött, de kikapott a Nagyatádi FC

Nem tudta meglepni az élbolyba tartozó Tatabányát a Nagyatádi FC a labdarúgó NB III. Nyugati csoport kilencedik fordulójában.

Nyugati csoport Az SC Sopron után újra egy nagymúltú együttes látogatott a nagyatádi Mudin Imre Sportcentrumba, ahol ezúttal a Tatabánya SC vendégszerepelt. Az egykori bányászcsapat – akárcsak a Sopron és a Nagyatád – a megyei első osztályból vágott neki a harmadosztálynak, ahol a korábban NB I.-es gárdát is trenírozó Bekő Balázs vezetésével eddig nagyszerűen szerepel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a dobogó legalsó fokáról indultak el a dél-somogyi túrára a tatabányaiak. A tabella utolsó előtt, azaz tizenkilencedik helyét elfoglaló nagyatádiak azonban ezzel mit sem törődve vágtak neki a találkozónak. A hazaiak védelme igen biztos lábakon állt, de ebből nem tudtak igazán veszélyes támadásokat vezetni. A labdát lényegesen többen birtokló, s Nagyatád térfelén tartó tatabányaiak csak a játékrész derekán tudtak először helyzetet kialakítani. Ebből azonban könnyedén megszerezhették volna a vezetést, ugyanis Kovács István remekül löbbölte be a labdát a védők mögé Kocsis Gergőnek, aki balról, négy méterről a bal kapufa mellé gurított. Ami nem ment akcióból a vendégeknek az ment büntetőből, bár ezt megköszönhetik a játékvezetőnek, aki belenyúlt a mérkőzésbe, hiszen könnyű szívvel mutatott a tizenegyespontra miután Szabó Richárd elesett Palkovics Tamás és Dakanics Márk szorításában. A tizenegyest Kocsis Gergő váltotta gólra, ami után a helyi műsorközlő is megjegyezte: bizony igen könnyedén megítélt büntetővel szerezte meg a vezetést a Tatabánya. A demoralizáló gól után próbáltak kijönni a szorításból a hazaiak, ezt Horváth Péter átlövése jelezte, melyet Kunsági Roland bravúrral tenyerelte a léc fölé.

A második félidőben Vodicska Bence pályára küldéséve megélénkült a hazaiak támadójátéka, de egy eladott labda után majdnem megduplázta előnyét a bányászcsapat, hiszen Szabó Richárd került ziccerbe, de talán még ő is meglepődött ezen, hiszen öt méterről Vekkeli Deniel kezébe passzolt. A hazaiak egyre feljebb tolták a védekezést, küzdöttek az egyenlítésért, de egy bal oldali beadás után Kocsis Gergő bújt ki a védője mögül, majd a bal alsóba fejelt. Ezután nagyatádi percek következtek, de csak kapufáig jutottak a hazaiak, miután Horváth Péter szabadrúgását Kunsági Roland tolta a lécre. A hajrában ráadásul egy jól felépített akció végén a visszagurított labdát Kovács Dávid passzolta a jobb alsó sarokba, amivel végleg eldöntötte a három pont sorsát, még úgy is, hogy az utolsó percekben a hazaiak tűzijátékot rendeztek a tatabányai kapu előtt.

Nagyatádi FC–Tatabányai SC 0–3 (0–1)

Nagyatád, 300 néző. V.: Kovács G. (Rózsa, Rózsás).

Nagyatádi FC: Vekkeli – Kovács K. (Galamb, 68. p.), Dekanics, Sághy, Mózsi (Kollár, 61. p.) – Koósz, Palkovics – Párkányi, Jerkovic, Horváth P. – Nikolic V. (Vodicska, a szünetben). Vezetőedző: Papp Zoltán.

Tatabányai SC: Kunsági – Hajas, Székely, Krupánszki, Németh A. – Klausz (Kovács D., 60. p.), Kovács I., Katona K. – Gyürki (Farkas V., a szünetben), Kocsis G., Szabó R. (Sárközi, 80. p.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Kocsis G. (29. és az 58. p. – az elsőt 11-esből), Kovács D. (78. p.).