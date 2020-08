Nagyot küzdött első pontjáért a Nagyatád

A SZA-BI Qualit Ménfőcsanak együttesét fogadta a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának harmadik fordulójában a Nagyatádi FC. A forduló előtt mindkét csapat pont nélkül állt a tabellán, amely a lefújás után megváltozott.

A bajnokságot két vereséggel kezdő Ménfőcsanakot fogadta a szintén pont nélkül álló Nagyatádi FC az NB III. Nyugati csoportjának harmadik, hétközi fordulójában.

A csapatok harminc fok feletti hőségben futottak ki a pályára, de az első percekre ez nem nyomra rá a bélyegét, hiszen bőven akadt izgalom. Sőt, akár az első gól is megszülethetett volna, de Gelencsér György két méterről csak a jobb kapufára tudott belsőzni egy hosszan előreívelt labdát. A másik kapu előtt Fésűs Ádám küzdött meg egy labdáért, majd a sikeres párharc után Párkányi Zsolthoz passzolt, akinek öt méteres lövését magabiztosan ölelte magához az egykori NB I.-es hálóőr, Sánta András. A kisalföldiek fokozatosan vették át a mérkőzés irányítását, s főként a két szélen tudták megbontani a nagyatádi védelmet. Dekanics Márkék azonban rendre tisztázni tudtak, s ha nem akkor a ménfőcsanaki támadók hibáztak. Előbb Szilvágyi Milán bal oldali beadását követően Serfőző Bence közelről lőtt kevéssel a kapu mellé, majd ugyancsak Szilvágyi tekert középre, ahol Németh László egyből próbált meg kapura lőni, de lecsúszott a labdáról a labda, ami így Serfőző elé került, aki öt méterről, jobbról az oldalhálóba bombázott. A hajrában két átlövés is fenyegette Czebei Ádám kapuját, de Németh László tizenhétméteres lökete a jobb kapufáról kifelé pattant, majd Androsch André próbálkozása kerülte el a lécet, így gól nélkül vonulhattak szünetre a játékosok. Kivéve Dekanincs Márkot, akinek egy ütközés után felszakadt a fejbőre, de egy kötéssel tudta vállalni a játékot.

A második félidő elejére már megérkeztek a gólok. Bár ehhez kellett némi szerencse is, hiszen Serfőző Bence beadása Gelencsér György és Kovács Kristóf lábáról is elpattant a labda, ami így Németh László elé került, aki két méterről nem hibázott. Egy perc múlva pedig Sánta András ütött ki egy beívelést Vodicska Bence elé, aki öt méterről, laposan lőtte a kapu közepébe az egyenlítést jelentő találatot. A gólváltás után leült a mérkőzés, amely a hajrára megélénkült. Ekkor egy egyéni hiba után büntetőhöz jutott a Ménfőcsanak, de Czebei Ádám kiütötte a 43 esztendős, több mint kétszáz NB I.-es meccsen pályára lépő Vayer Gábor lövését. A ménfőcsanakiak nagy rohamokat indítottak az utolsó percekben, de a lelkesen futballozó hazaiak nagyszerűen védekeztek, s Czebei Ádám is hozzátette a magáét nagy védéseivel, így a Nagyatádi FC megszerezte első pontját a bajnokságban.

– Az egyik játékosomat tudom idézni, aki azt mondta a mérkőzés után, hogy annak kell örülni, hogy van tartásunk – mondta arra a felvetésre Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője, hogy ismét egy nagy védelmi hiba után kaptak gólt, de azonnal válaszolni tudtak. – Ez a tartás eredményezte a döntetlent, illetve a kapusunk nagyszerű teljesítménye. A sors fintora, hogy az elmúlt három mérkőzést nézve ezen játszottunk a legrosszabbul, mégis pontot tudtunk szerezni.

Nagyatádi FC–SZA-BI Qualit Ménfőcsanak 1–1 (0–0)

Nagytád, 400 néző. V.: Altorjay (Rózsa, Keszthelyi).

Nagyatádi FC: Czebei – Kovács K., Dekanics (Koósz, 63. p.), Sághy, Kollár – Horváth F., Palkovics – Párkányi, Jerkovic, Lajkó (Vodicska, 53. p.) – Fésűs (Nikolic V., 72. p.). Vezetőedző: Papp Zoltán.

SZ-BI Qualit Ménfőcsanak: Sánta – Veres, Csonka, Kelemen, Szalai Cs. – Serfőző, Kerékgyártó, Androsch, Szilvágyi (Éri, 69. p.) – Németh L. (Koncsag, 75. p.), Gelencsér (Vayer, 72. p.). Szakmai igazgató: Rozmán László.

Gólszerzők: Vodicska (55. p.), illetve Németh L. (54. p.).

Sárga lap: Horváth F. (62. p.), Nikolic V. (83. p.).