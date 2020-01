Nagyot küzdöttek a kaposváriak, nyerni tudtak a ZTE otthonában

Williams triplájával indított a zalai együttes, amelyre Lalic pontjai érkeztek válaszként. Ugyanez a kosárváltás imétlődött a következő percben is. A hazaiak tripláit nem tudta megakadályozni a somogyi alakulat ezért 12–5-nél már kérhette is első idejét Sztojan Ivkovics. A kezdőként szerepet kapó Krnjajszki is beköszönt a sarokból, ám nem sokkal később már tíz ponttal tartott előrébb a zalai alakulat. A gyengén védekező vendégcsapat elvétve tudta megakadályozni Bencze Tamás vezetőedző csapatát a pontszerzésben. A játékrész vége előtt Ponjavics 2+1-ével némiképp sikerült közelebb férkőzni, de Agafonov és Djuric is rendre eredményes volt. A vendégek védekezéséről minden elmondott a tíz perc alatt kapott 37 pont, igaz Krnjajszki utolsó másodperces triplájával végül 30-at sikerült szerezni is.

A folytatásban is kiegyenlített volt a játék, igaz a vendégek érdemben nem tudtak közelebb férkőzni az ellenfélhez. Két egymás utáni akcióval 50–40-ig jöttek fel a somogyiak, Bencze Tamás pedig azonnal időt is kért, nehogy jobban olvadjon az előny. A tizenötödik percben Szabó Zsolt sportszerűtlen hibát vétett az induló Ponjavics ellen, de a kihagyott büntetők miatt nem sikerült közelebb jönni. Kiváló mérleggel értékesítette a távoli kísérleteit a ZTE, tizenegy rádobásukból kilenc sikeres volt. Norflett kosaraival lett 61–55 az állás, de ennél nem sikerült közelebb kerülni a nagyszünetig. Remekül kezdte a harmadik játékrészt a Kaposvári KK, amely folyamatosan csökkentette hátrányát, de az egyenlítésig Williams miatt nem sikerült eljutni. Az ő zsákolásával 8–0-ás rohamot produkált a ZTE, így már 80–70 állt az eredményjelzőn. Nem adták fel a vendégek és Dramicsanyin, valamint Norfleet kosaraival ismét javítottak helyzetükön.

Négy pontos előnnyel kezdhette az utolsó szakaszt a ZTE, Davis két hármasa után pedig csak kettő pont volt a különbség. Elkeseredetten harcolt az egyenlítésért a somogyi alakulat, Davis találata pedig ezt jelentette 94–94-nél. Norfleet triplájával először vezettek a vendégek, Agafonov pedig kipontozódott a 37. percben. Davis harmadik hármasa a 100. kaposvári pontot jelentette, Norfleet pedig emberről is betalált a triplavonalon kívülről. A végjátékban Davis nem hibázott, negyedszerre is pontosan célzott a hármasról, Ponjavics három büntetője pedig a hőn áhított győzelmet jelentette a nagyot harcoló somogyiaknak. Mivel a vendégek tizenegy ponttal nyertek, a hazai találkozón pedig hattal kaptak ki, így az egymás elleni összevetésben is jobbak a zalaiaknál.

Zalakeráámia ZTE KK–Kaposvári KK 102–113 (37–30, 26–25, 22–26, 15–32)

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok, 1800 néző. Vezette: Papp P., Minár L., Boros T.

Zalakeráámia ZTE KK: Bibbins (22/12), Johnson (12/3), Williams (25/9), Szabó Zs. (12/6), Agafonov (13). Csere: Gulyás (-), Simon K. (2), Bagó (-), Doktor (2), Djurics (12/6). Vezetőedző: Bencze Tamás. Edző: Heinrich Róbert.

Kaposvári KK: Krnjajszki (10/6), Norfleet (29/12), Ponjavics (12/3), Dramicsanyin (12), Lalic (15). Csere: Hendlein (10), Davis (23/12), Baki (2). Szakmai igazgató: Sztojan Ivkovics. Edzők: Fekete Ádám, Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 17–10, 7. perc: 30–20, 12. perc: 42–33, 17. perc: 57–48, 22. perc: 65–61, 27. perc: 80–70, 32. perc: 92–86, 37. perc: 96–97.

Kipontozódott: Agafonov (a 37. percben). percben).

Jók: Williams, Bibbins, Agafonov, illetve Lalic, Dramicsanyin, Norfleet, Davis, Ponjavics.