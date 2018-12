Nagyot küzdöttek, de kikaptak a Nyíregyházától

Nagyot küzdött, de végül vereséget szenvedett az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem hazai pályán a Fatum Nyíregyháza ellen a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első meccsén.

Finoman szólva sem várt könnyű feladat a női röplabda NB I.-ben szereplő 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttesére a Magyar Kupában, hiszen azzal a Fatum Nyíregyházával mérték össze tudásukat, mely bajnokesélyes az Extraligában, sőt a nemzetközi porondon is bizonyított már. A továbbjutás két mérkőzésen dől el, így Sasa Nedeljkovic tanítványai mindenképpen olyan eredményt akartak elérni hazai pályán, hogy legyen esélyük a visszavágón is.

Héri remek szervájával indult a mérkőzés, majd Miklai és Iricanin is jelezte, a hazaiak nem feltett kézzel léptek pályára és neves ellenfél ide vagy oda, mindent megtesznek a győzelemért. A vendégek aztán magasabb fordulatszámra kapcsoltak és folyamatosan tapadtak ellenfelükre, de mindig akadt valaki somogyi oldalon, aki lendített csapata szekerén. A hajrához érve már hat ponttal is vezettek a kaposváriak, ekkor azonban talán megijedtek a lehetőségtől és egyre több hiba csúszott a játékukba. Sasa Nedeljkovic időkérésekkel próbált változtatni a játék menetén, de a Nyíregyháza előbb 24-24-nél egyenlített, majd Brisebois blokkjával a szettet is behúzta.

Villámrajtot vettek a szabolcsiak a második felvonásban, igaz ehhez az is kellett, hogy a túl oldalon szinte semmi sem jött össze. Egymást érték a hazai hibák és ezt az extraligás ellenfél könyörtelenül kihasználta. A csapatkapitány, Miklai Zsanett fújt riadót és két remek ütéssel lopta közelebb egyletét. Egy vitatható szituációt tett szóvá a vendégek vezetőedzője, aki ezért sárga lapot kapott, de ez a közjáték sem zavarta meg a vendégeket, akik tartani tudták 4-5 egységnyi előnyüket. Küzdöttek, hajtottak a diamantos lányok, aminek aztán meg is lett az eredménye, hiszen 20-20-nál utolérték ellenfelüket, majd 22-21-nél már ők vezettek. Miklai ejtése és Iricanin bombája után már a nézők hangja is újra megjött, majd Cesljar egy pimasz mozdulattal eldöntötte az etap sorsát.

A harmadik játszma eleje ismét a vendégeké volt, főleg White és Brisebois aktivizálta magát. Matic ejtése után már öt pont volt a két csapat között a különbség, de Vacsi egy remek blokkal jelezte, még közel sem dőlt el a mérkőzés. A somogyi hölgyek nem ismertek elveszett szituációt, alázatos mezőnyjátékkal megpróbáltak minden labdát összeszedni, de valami mindig közbejött, így ekkor még nem tudtak faragni hátrányukon. A játék képén jól látszott, nagyon akarják a sikert a hazaiak, s ennek meg is lett az eredménye, hiszen Miklai egy ásszal egalizált. A hajrában még a vezetést is átvette a Kaposvár, de végén mégis a vendégek örülhettek.

A negyedik szettben aztán tovább fokozódott a küzdelem, minden egyes pontért kőkeményen meg kellett harcolniuk a feleknek. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a különbség sokáig meg sem haladta az egy pontot. A kanadai Brisebois szervája ráesett a hálóra, s onnan a parketten landolt, s ezzel vezetett először két egységgel a Nyíregyháza ebben a játékrészben, de nem sokáig, Császár szerváját ugyanis elnézték a nyírségiek, majd egy elrontott akció után már a somogyiak álltak jobban. Két jó vendégblokk után Sasa Nedeljkovic hívta magához játékosait, de ekkor úgy tűnt, eldőlt a meccs sorsa. A somogyi hölgyek azonban máshogy gondolták ezt és a csereként érkezett Horváth A. jó szerváinak is köszönhetően szettlabdához jutottak, de sajnos nem tudtak élni a lehetőséggel. A Nyíergyháza pedig fordított és megnyerte a szettet és ezzel együtt a találkozót is.

Folytatás december 22-én, Nyíregyházán.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–Fatum Nyíregyháza 1–3 (-24, 21, -23, -25)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 500 néző. V.: Mezei, Bátkai-Katona.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Héri (3), Vacsi (13), Cesljar (3), Iricanin (22), Harmath (5), Miklai (19) Csere: Hegyi (liberó), Kanizsai (liberó), Császár (5), Horváth A. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Fatum Nyíregyháza: White (12), Francesco (3), Matics (12), Kalicanin (12), Varga E. (21), Brisebois (16). Csere: Tóth F. (liberó), Medic (-), Szabó (-), Ancsin (1) Vezetőedző: Hollósy László.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 3-1, 6-2, 8-7, 12-10, 14-13, 20-15, 23-17, 24-22. 2. játszma: 0-3, 1-5, 3-9, 7-12, 14-17, 20-20, 22-21. 3. játszma: 1-1, 2-4, 4-7, 8-13, 11-14, 13-18, 15-18, 19-19, 22-22. 4. játszma: 2-1, 4-4, 7-6, 9-8, 12-11, 19-17, 19-21, 20-22, 22-24, 15-24.

