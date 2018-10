Nagyot léptek előre az európai ranglistán a kaposvári strandröplabdázók

Az elmúlt év során megnyílt a lehetőség versenyzőink számára, hogy sok világranglista-pontszerző versenyen induljanak, így sikerült is jelentősen előre lépni a helyezéseket tekintve. A magyarok közül a RÖAK Kaposvár bajnok párosa, Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra áll a legelőkelőbb helyen: a duó a 185. helyen áll a világranglistán. A lányok már az olimpiai kvalifikációs küzdelmekre is készülnek.

A nemzetek ranglistáját úgy számolják, az adott ország legjobb négy versenyzőjének összeadják a ranglista pontjait. A férfiaknál Benkő Balázs és Oláh Botond (205. hely) gyűjtötte idén a legtöbbet (175-175 pont), míg a jelenleg az ifjúsági olimpián szereplő Hajós Artúr és Stréli Bence (216. hely) 167-167 pontnál tart. Négyen összesen 684 pontot szereztek, s ezzel az európai ranglistán a 25. helyen állnak. Csak összehasonlításképpen, két évvel ezelőtt a 33. helyezettek voltak, azaz nyolc helyet léptek előre.

A hölgyeknél még drasztikusabb volt az előrelépés: az országos bajnok Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra 190-190 ponttal áll a legelőkelőbb helyen (185.), míg az ob-n ezüstérmes Háfra Dominika és Szabó Dorottya (205. hely) 161-161 pontot gyűjtött. Lányaink a 702 ponttal a ranglista 27. Helyéig jöttek előre, 12 pozíciót javítva, miután két éve a 39. helyen álltak.

A mostani rangsor alapján készül majd a Kontinentális Kupa jövő év május 1. és június 30. közötti első fordulójának kiemelése. A rangsor első nyolc-nyolc helyezettje csak a 2020-as második körben csatlakozik, a többieket pedig csoportokba sorolják. A férfiaknál 41, a nőknél 39 ország nevezett a küzdelmekbe, így várhatóan az első körben nyolc csoportba lesznek besorolva az országok. A ranglista alapján így mindkét válogatottunk a negyedik kalapba lesz majd besorolva (de az első kalapban lévők csak a második fordulóban játszanak).

A kérdés már csak az, hogy az így kialakult többségében négyes csoportokból kettő, vagy három válogatott jut-e tovább a második fordulóba, ezt a versenykiírás egyelőre még nem tartalmazza.

A 2016-os olimpia kvalifikációja öt fordulón keresztül tartott, de a selejtezők akkor már 2014-ben elkezdődtek. Tokióba három lépcsőn keresztül lehet eljutni, ebből az első lesz jövőre, a másodikat 2020 májusában, a 16-os döntőt pedig júniusban rendezik. Az előző olimpiai ciklusban sem férfi, sem pedig női válogatottunk nem tudta kiharcolni az első, illetve a második fordulóból való továbbjutást. Mindkét válogatottunk célja, hogy ez most másképpen történjen, de ez persze sorsolásfüggő is. A négy évvel ezelőtti női csapatból Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra most is tagja a válogatott keretének – írta a hunvolley.hu.