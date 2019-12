Nagyszerű játékkal és győzelemmel zárta az évet a Rákóczi 

Az idei szezonban eddig eléggé hullámzó teljesítményt nyújtó Debrecent fogadta az OTP Bank Liga NB I. évzáróján a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek nagyszerű futballt bemutatva, régi önmagukat idézve tudták ismét legyőzni a DVSC csapatát.

Szép emlékekkel várták a kaposváriak a Debrecen elleni találkozót, hiszen a somogyiak a cívisvárosaik ellen szerezték meg első sikerüket a másodosztályból való feljutásukat követően. Ezt a jó eredményt természetesen hazai pályán is szerették volna megismételni Pogacsics Krisztiánék. A szurkolókon semmi sem múlott, hiszen már a kezdő sípszó előtt is éltették a hazai csapatot, valamint Tőzsért Dániel pécézték ki maguknak, hiszen a debreceni középpályás az augusztusi vereség után csöves csapatnak nevezte a Rákóczit, amit most kamatostúl visszakapott. Ráadásul, a volt válogatott játékos amiatt is foghatta a fejét, hogy a Kaposvár jobban futballozott, s a vezetést is megszerezte a hazai gárda miután Vachtler Csaba emelt vissza egy kipattanót, a vendégek pedig megfeledkeztek Balázs Zsoltról, aki a jobb alsóba fejelt.

A találat után átvette az irányítást a Loki, de nagyon pontatlanul játszottak a vendégek, de ez igaz volt a hazaiakra is, hiszen több ígéretes kontrát is vezettek, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, csak Ádám Martin tudott lövéssel befejezni egy akciót, de ekkor Tomas Kosicky állt a gól útjába. Az félidő utolsó támadása azonban meghozta a várt áttörést a Rákóczinak. Nagy Richárd tette ki a labdát a bal szélre Csiki Norbertnek, aki egy az egybe megverte Bényei Balázst, majd az alapvonalról visszatette a labdát a középen érkező Nagy Richárdnak, aki a bal alsót vette célba, de Szatmári Csaba lábán irányt változtatott a labda, amely így a kapu közepében kötött ki, öngól.

A második félidőt egy gyors gólváltás tette nagyszerűvé és igen jó iramúvá. Előbb egy csodálatos Csiki Norbert, Nagy Richárd összjáték után utóbbi lőtt a kapuba, megszerezve első NB I.-es gólját, majd egy perccel később Babatunde Adeniji bombázott a tizenhatos sarkától a kapu jobb oldalába. Ez felpörgette az eseményeket. A Debrecen rohamozott az újabb gólért, de a kaposvári védelem ezen a napon hibátlanul játszott, elöl pedig a Balázs Zsolt, Nagy Richárd, Csiki Norbert, Ádám Martin kvartett játszotta el a Loki búcsúindulóját, amely lehet, hogy egyben Herczeg Andrásé is lesz. A kaposváriak bár magukra húzták a Debrecent, amely szinte egykapuzott, a helyzeteit nem tudta értékesíteni. A Rákóczi viszont Tömösvári Bálint góljával magabiztossá tette a győzelmet. A fiatal labdarúgó Nagy Richárdhoz hasonlóan szintén első találatát jegyezte az élvonalban, ezen felül pedig Fodor Marcell is jubilált, hiszen századik mérkőzésén lépett pályára az első osztályban.

A kaposváriak így magabiztos győzelmet ajándékoztak a szurkolóiknak, s egy győzelemmel a hátuk mögött várják a januári folytatást.

Kaposvári Rákóczi FC–Debreceni VSC 4–1 (2–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1169 néző. V.: Bognár T.(Huszár B., Király K.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur, Szabó A., Fodor M. – Szakály A., Nagy J. –Nagy R., Balázs Zs. (Nagy K., a 85. p.), Csiki (Tömösvári, 88. p.) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Debreceni VSC: Kosicky – Bényei (Kundrák, 76. p.), Szatmári Cs., Pávkovics, Ferenczi J. – Bódi, Tőzsér, Haris, Varga K. (Kinyik, 58. p.) – Trujic (Adeniji, a szünetben), Garba. Vezetőedző: Herczeg András.

Gólszerzők: Balázs Zs. (10. p.), Szatmári Cs. (45. p. – öngól), Nagy R. (49. p.), Tömösvári (90. p.), illetve Adeniji (50. p.).

Sárga lap: Vachtler (42. p.), Ádám M. (56. p.), Szakály A. (83. p.), illetve Tőzsér (42. p.), Bényei (66. p.), Szatmári Cs. (74. p.)