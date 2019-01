Nagyszerűen sikerült Leidgeb Noémi visszatérése

Kiváló teljesítményt nyújtva nyerte meg a női röplabda NB I. csúcsrangadóját az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapata az MTK ellen.

Csúcsrangadót játszottak vasárnap az NB I-es női röplabda-bajnokságban. A veretlenül listavezető 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem legnagyobb riválisát, az MTK-t látta vendégül. A somogyiak eddig mindössze egyetlen szettet vesztettek a bajnokságban, épp a fővárosiak otthonában, ahol 3–1-re nyertek. A somogyiaknál a válogatott center, Leidgeb Noémi hosszú sérülése után immár a többiekkel készült a mérkőzésre, Harmath Zsófia és Hegyi Bianka azonban, egy kisebb műtét, illetve betegség miatt, kihagyta a találkozót.

Kicsit megilletődötten kezdte a találkozót a hazai csapat, s ezt ki is tudták használni a fővárosiak. A folytatásban aztán egyre koncentráltabb játékot mutattak be a kaposváriak és éllovashoz méltó teljesítménnyel, esélyt sem adva ellenfelének, hozták az első játszmát. A legnagyobb ovációt – a pályán és a lelátóról is – Leidgeb Noémi első pontja kapta, melyet még hat követett ebben az etapban. A sérülés után visszatért center játékán egyáltalán nem látszott a kihagyás: nem csak a hálónál szorgoskodott, a szervái is sokszor megoldhatatlan feladatott jelentettek az MTK-s lányoknak.

A második szett elején szigorított védekezésén a budapesti egylet, s ez eleinte zavart okozott a gépezetben, de a somogyiak ismét tudtak váltani. Igaz, ezúttal Tóth Gábor csapata nem engedte meglépni a Miklai és Iricanin vezette Diamantot. A hajrához érve is őrizte háromegységnyi előnyét a házigazda, sőt a végére még néggyel meg is toldotta.

A harmadik játékrész kezdetén úgy tűnt, hamar lerendezik a találkozót a somogyiak, de Takács és Vezsenyi vezérletével kiegyenlítettek a vendégek, ráadásul egy erősen vitatható játékvezetői ítélet is megzavarta az addig kiválóan teljesítő Miklaiékat. Sasa Nedeljkovic azonnal időt kért és megpróbálta rendezni a sorokat. Iricanin higgadt le a leghamarabb, s a szerb légiós vezérletével fordítottak a hazaiak, így Tóth Gábor is magához rendelte csapatát. A végjátékhoz közeledve fej fej mellett haladtak a felek, a hajrában aztán ismét tudtak váltani a somogyiak és Cesljar ászértékű nyitásával pontot tettek a szett és egyben a meccs végére is.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem röplabdázói a jelek szerint jól kezelték a csúcsrangadó okozta nyomást. A találkozón ugyanis – szinte végig – nagybetűs csapatként játszottak, szervezetten és néhol közönségszórakoztató produkcióval rukkoltak elő. Mindenki hozzá tette a magáét, aki szerepet kapott Sasa Nedeljkovic vezetőedzőtől.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–MTK Budapest 3–0 (13, 18, 21)

Kaposvár, 400 néző. V.: Bátkai-Katona, Tillmann Gy.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Császár (6), Vacsi (9), Cesljar (2), Iricanin (18), Leidgeb (11), Miklai (16). Csere: Héri (libero). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Másodedző: Böcz Dávid.

MTK Budapest: Takács (16), Kis R. (4), Vezsenyi (10), Kiss G. (2), Borsos (5), Kotormán (2). Csere: Nagy F. (libero), Szalai A. (libero), Lesi (-), Godó (1), Szerényi (-). Vezetőedző: Tóth Gábor. Másodedző: Tüske Bence Márk.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 1–3, 3–5, 7–6, 9–6, 11–8, 15–10, 17–11, 24–12.

2. játszma: 0–2, 1–3, 4–3, 6–5, 10–6, 12–7, 15–14, 17–15, 19–17, 21–17, 23–17.

3. játszma: 2–2, 5–2, 7–3, 10–7, 11–9, 11–11, 13–13, 17–14, 20–18, 23-20.