Nap mint nap a dobogóért dolgoznak a lányok

Komoly rangadó vár a hétvégén az 1. MCM-Diamant női röplabdázóira. Az Extraligában listavezető kaposváriak a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-főtáblás Vasas Óbuda együttesét látják vendégül.

Szasa Nedeljkovics vezetőedző tanítványai a novemberi, idegenbeli bravúros siker után hazai pályán is szeretnék felülmúlni neves ellenfelüket. Ha nyer a csapat, akkor az élen zárja az alapszakasz második körét. A nagy érdeklődéssel várt összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában.

Néhány hónappal ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy az újonc kaposvári együttes nem csak epizódszereplő lesz az Extraligában. Abban a bajnokságban, amely az elmúlt években a legnagyobb fejlődésen ment keresztül hazánkban, és napjainkban már elmondható, hogy öt topcsapat küzd a dobogós helyezésekért. A legjobb hazai játékosok mellett egyre több külföldi klasszis is feltűnik a pályákon, és a nézőszám is örvendetesen gyarapszik. A somogyi megyeszékhelyen sincs ez másként: mérhető és látható, hogyan nő a Diamant-lányok népszerűsége, ráadásul Tálasék 13 forduló után, nagy meglepetésre, vezetik a tabellát.

Ha az alapszakasz második körének zárófordulójában is sikerülne begyűjteni a három pontot, az 1. MCM együttese az élről fordulhatna rá a harmadik fordulóra. A tét egyre nagyobb, ugyanis az alapszakasz első négy helyezettje az elődöntővel és a helyosztóval folytatja majd áprilisban. A kaposvári női röplabdacsapat még soha nem jutott be a legjobb négy közé, és az idén akár még a dobogó is összejöhet. A csapat tagjai nap mint nap ezért dolgoznak, és ígérik: rajtuk nem fog múlni semmi.

A lányok nem a levegőbe beszélnek, hiszen az elmúlt hónapokban több komoly eredménnyel is felhívták magukra a sportszerető közvélemény figyelmét. A legnagyobb riválisokat, a Békéscsabát, az Újpestet, a Nyíregyházát és a Vasast is sikerült idegenben legyőzni, a kötelező meccseket pedig gond nélkül húzta be eddig a társaság. Szombaton, a Vasas ellen biztosan nem lesz könnyű a Diamant dolga, hiszen egy kiváló erőket felvonultató gárda lesz az ellenfél, amely ráadásul a Bajnokok Ligája főtábláján is bizonyíthat ezekben a hetekben. A piros-kékek szerdán, nagy csata végén jutottak be a Magyar Kupa döntőjébe, a bajnokságban pedig jelenleg a harmadik pozíciót foglalják el.

A hétvége nagy rangadója szombaton 18 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában.

Rátettek még egy lapáttal

– Az MTK elleni meccs befejeztével már mindenkinek a Vasas elleni találkozó járt a fejében. Sikerült idegenben győzelmet aratnunk, de ebből semmi következtetést nem lehet és nem is szabad levonni, hiszen látszik, a bajnokság második felében minden csapat rátesz egy lapáttal és nem adja könnyen magát. Ez igaz ránk is, karácsony óta mi is rápakoltunk, nemcsak ezen a héten, hanem korábban is már jól dolgoztunk és szombaton itt az ideje, hogy ezt meg is mutassuk. A Vasas nagyon stabil, pontos játékot játszik, jól mezőnyözik, jól szervál, de mi minden energiánkkal és tudásunkkal azon leszünk, hogy megtörjük őket – fogalmazott a kaposváriak csapatkapitánya, a több mint 100-szoros válogatott feladó, Tálas Zsuzsanna, aki annak idején éppen a Vasas színeiben érte el első nagy sikereit.