Négy fiatal hosszabbított

Négy fiatal, Kalmár Viktória, Hegyi Bianka, Kump Aliz és Tóth Jázmin is szerződést hosszabbított a női röplabda Extraligában érdekelt 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesével.

Akik az elmúlt években figyelemmel kísérték az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapatának játékos-mozgását, jól tudják, hogy a klub vezetői nemcsak a felnőtt magyar válogatottak és a külföldi klasszisok leigazolását tartották fontosnak a közönség-szórakoztatás és a kiemelkedő eredménye elérése miatt, hanem fiatal, tanulni és fejlődni akaró reménységek is helyet kaptak az együttes keretében. Nem lesz ez másként a 2020/2021-es évadban sem, és az egyesület kedden négy tizenéves tehetség, Kalmár Viktória, Hegyi Bianka, Kump Aliz és Tóth Jázmin szerződés-hosszabbítását jelentette be.

A négy fiatal a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely növendéke, és az elmúlt évadban mindannyian megmutatták, hogy komoly terveik vannak ezzel a sportággal és lehet rájuk számítani az edzéseken és az éles helyzetekben is.

A 19 esztendős Kalmár Viktória ezekben a hetekben érettségizik, így még nem tudja, milyen eredményekkel fejezi be középiskolai tanulmányait a Munkácsy Mihály Gimnáziumban, az viszont már nem kérdés, hogy a feladó a követező évadban is a Diamant gárdáját erősíti majd. A korábbi utánpótlás-válogatott játékos már három éve szerepel kaposvári színekben, tavaly részese lehetett az Extraligába kerülésnek, az idén pedig immár a magyar bajnoki dobogóért harcolt társaival.

Hegyi Bianka – aki októberben lesz húsz esztendős – négy évvel ezelőtt igazolt Kaposvárra a Nyugat-Balatoni RSE-től, és a közönség libero és szélősütő poszton is láthatta már a fiatal sportolónőt, aki immár a Kaposvári Egyetem elsőéves hallgatója. – Úgy érzem, a játék minden elemében fejlődtem, talán a mezőnymunkát emelném ki közülük – mondta. – Viszont egyértelmű, hogy mentálisan fejlődtem a legtöbbet, hiszen megtanultam nyugodt maradni a pályán, és ezáltal jobban tudtam teljesíteni. Fantasztikus érzés volt ilyen sok szurkoló előtt játszani.

Tóth Jázmin tavaly nyáron, akkor még mindössze tizenöt esztendősen, csatlakozhatott a felnőttkerethez, és azóta nemcsak a helyi közönség ismerhette meg a nevét, hanem az ellenfelek, valamint a korosztályos válogatott edzői is.

– Meglepetésként ért a hír tavaly nyáron, és ez egy elég nagy ugrás volt számomra – emlékezett vissza a Táncsics-gimnázium tanulója. – Nagy megtiszteltetés volt ez a lehetőség, a fejlődésem szempontjából egy fontos állomáshoz érkeztem. Vártam a közös munkát a csapattal és az edzőkkel, és igyekeztem minden egyes edzésen bizonyítani, hogy számíthat rám a szakvezetés.

Januárban egy szépreményű, magyar utánpótlás válogatott kerettag centert igazolt az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata: Somogyban folytatta pályafutását a tizenhat éves, 186 centiméter magas Kump Aliz. A Gödöllőről érkezett játékos a további fejlődése érdekében döntött úgy, hogy az átigazolási időszak vége előtt klubot vált, és nem is bánta meg a döntést.

A somogyi megyeszékhelyen, a koronavírus-járvány kitörése előtt több mint 320(!) lány röplabdázott, és az elmúlt évadban a Kaposvári Röplabda Akadémia összesen tíz korosztályos csapatot versenyeztetett végig a különböző bajnokságokban. A mennyiség mellett egyre fontosabb tényező lesz újra a minőség, és az Extraligás felnőtt csapat vezetőinek nem titkolt célja, hogy az előttünk álló években a RÖAK minél több növendéke kapjon helyet a nagyok között. Sasa Nedeljkovic vezetőedző továbbra is folyamatosan figyeli az akadémia legtehetségesebb játékosait, és nem titok: aki megérdemli, az előtt továbbra is nyitva áll a felnőtt csapat kapuja.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvár 2020/2021-es keretének eddig bejelentett tagjai: Tálas Zsuzsanna, Tatjana Matic, Szpin Renáta, Szűcs Kinga, Kalmár Viktória, Hegyi Bianka, Tóth Jázmin, Kump Aliz.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvár a Magyar Röplabda Szövetség döntése értelmében a következő évadban is ott lehet az európai kupa-porondon: az elmúlt évhez hasonlóan a Challenge Kupában méreti majd meg magát a társaság. – A döntést az elmúlt hetekben hosszas egyeztetések előzték meg, mi azonban már előre jeleztük, hogy a bajnokság felfüggesztésekor az Extraligában elfoglalt első helyezésünk ellenére – bármi is történjék – még nem állunk készen egy esetleges Bajnokok Ligája-indulásra. Ezt diktálta a józan ész, a klub jelenlegi helyzete, felépítése és anyagi háttere. De bízunk benne, hogy az előttünk álló években ez az álmunk is valóra válik majd – mondta a klub újabb nagy sikerével kapcsolatban Orosz Ferenc ügyvezető-elnök.

Mint ismert, Sasa Nedeljkovic vezetőedző tanítványai tavaly ősszel, történetük során először szerepelhettek az európai kupaporondon, és a Challenge-kupában a török Türk Hava Yollari gárdájával vívtak emlékezetes párharcot. A Kaposvár Arénában rendezett első találkozót csaknem ezer néző látta a helyszínen.

BL-selejtezőre készülhetnek

A nőknél a bajnoki és Magyar Kupa címvédő Vasas Óbuda kapja meg a Bajnokok Ligája selejtezőjének garantált helyét. A kupadöntős és bajnoki ezüstérmes Fatum-Nyíregyháza a CEV-kupában indulhat, de emellett a Bajnokok Ligája selejtezőjébe is szabadkártyát kér. Az MRSZ elnöksége ezt egyhangúlag támogatta, az elmúlt évek eredményei alapján. A Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE-nek a CEV-kupában lesz garantált helye, míg a Diamantnak és az UTE csapatának a Challange Kupában.

A férfiaknál a Fino Kaposvár indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, míg a Pénzügyőr SE a Challange-kupában vehet részt. A VRC Kazincbarcika és a HÉP Kecskeméti RC a Challange-kKupában kér szabadkártyás helyet. A többi klub sem a férfiaknál sem pedig a nőknél nem akart indulni a nemzetközi porondon.