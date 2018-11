Négy gólos hátrányt akar ledolgozni az SKC

Az EHF kupa harmadik körének visszavágóján négygólos hátrányban (26-30) fogadja svéd játékvezetés mellett az orosz HC Lada együttesét a Siófok KC vasárnap, 18.45 órakor a Kiss Szilárd Arénában. A cél egyértelmű; hazai pályán megfordítani a párharcot és továbbjutni a csoportkörbe.

Az elmúlt szezonban nem akadt magyar csapat az EHF csoportkörében, ami remélhetőleg ezúttal nem történik meg. Ez utóbbiért pedig sokat tehet a Siófok, talán neki a legnagyobb az esélyük a továbbjutásra miután otthon a Dunaújváros hattal kikapott a spanyol Bera Berától, az Érd pedig csak eggyel nyert a norvég Storhamarral szemben. Nem csak ezért kell a siker a siófokiaknak, akik kiemelt fontossággal kezelik ezt a sorozatot, hanem azért is, mert a Vác és Fradi elleni hazai bajnoki vereségek és Magyar Kupa kiesés után – talán nem túlzás – már csak ez a sorozat maradt számukra, hogy valami maradandót alkossanak a szezonban!

Az előjelek azonban nem a legjobbak, hisz három vereséggel a hátuk mögött várják ezt a csatát Kobeticék. Moen edző hiába bízott benne, hogy a legutóbbi, újvárosi kupameccs remek alkalom lesz, hogy a hibákat kijavítsák, építsék az önbizalmukat. Nem ez történt, sőt. Otthon ki akarjuk harcolni a továbbjutást, utolsó erőnkig küzdeni fogunk érte – ígérte még az odavágó után Moen edző.

Ez utóbbi lehet a siker alapja, főleg most, amikor kevesebb a sikerélmény és a játék is „akadozik”. A védekezés és a jó kapusteljesítmény szintén nagyon fontos, hisz Dunaújvárosban 27, Togliattiban 30, azt megelőzően otthon a Fraditól pedig 31 gólt kaptak. Ha ezen javítani tudnának, nagy lépés lenne a cél elérése felé. Moen edző is megjegyezte már, hogy bizony a fontos meccsek bizonyos periódusaiban ez nem áll össze.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Lada jobb passzban van, hisz utoljára november 25-én kaptak ki otthon a Don Rostovtól, igaz a 24 éves Vedykina és a 17 éves Mikhailichenko nélkül, akik azóta is hiányoznak. Az előbbi fiatal kora ellenére Bajnokok Ligája tapasztalattal bír, legutóbb 39 góllal zárta ezt a kupasorozatot, míg utóbbi pedig ott van az orosz válogatott bő keretében! Nem baj, hogy ezt a párharcot kihagyják…

A siófok legyőzése óta egy bajnokit játszott a Lada, mely hazai pályán a pénteki utazás előtt, hét közben tizenkettővel verte otthon az utolsó Adijfot (35-23). Ezen újra játszott súlyos sérülése után Smirnova, ám csak a hetesek erejéig lépett pályára, így nincs változás az oroszok csapatában a legutóbbi elenük játszott meccshez képest. Utakina és Lagina ötvenhét százalékos teljesítményt nyújtottak a kapuban az említett bajnokin, a legtöbb gólt pedig a már említett Smirnova és Kardyasheva szerezték ötöt-ötöt. Igaz, már a siófok meccset a fókuszban tartva forgatta együttesét Khomutov edző, mely utoljára november negyedikén játszott idegenbeli találkozót.