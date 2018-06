Négy játékosával is hosszabbított a Fino

Tovább formálódik a Fino bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-bronzérmes férfi röplabdacsapatának jövő évi játékoskerete. Az együttesnél három játékossal is szerződést hosszabbított a klub vezetése.

Az egyesület vezetése újabb három, köztük két helyi kötődésű alapemberrel állapodott meg, így immár biztos, hogy somogyi színekben folytatja ígéretesen alakuló pályafutását az ütő Bögöly Gábor és a liberó Pápai Péter – tájékoztatta lapunkat a kaposvári NB I.-es férfiröplabda- klub. Bögöly teljesítménye az új szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, behívót kapott a válogatottba, és a horvátok elleni mérkőzésen be is mutatkozott. A játékos a tanulmányait is folytatja majd a Kaposvári Egyetemen, ahol már a harmadik évet kezdi meg a pénzügy-számvitel szakon. Pápai Péterrel ugyancsak szerződést hosszabbított a Fino, és a remények szerint a válogatott játékos a következő szezonban kihozza magából a maximumot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mellettük Nagy Péter is a Fino Kaposvár színeiben lép pályára a 2018/19-es szezonban! Az egyetlen „magyar magyar” Bajnokok Ligája győztes játékos még egy szezont a somogyiaknál játszik. Nagy Péter a lezárult bajnoki évadban sokáig hátsérüléssel bajlódott és mivel volt korábban hasonló problémája, ezért mindenki türelemmel várta a felépülését. A sok kivizsgálás végül eredményre vezetett, megtalálták a baj okát, amit rövid idő alatt sikerült rendbe hozni. Utána a csapatkapitányunk formája folyamatosan javult és a rájátszásra már százszázalékosan az együttes, de elsősorban a saját elvárásainak megfelelően termelte a pontokat. Nagy Péter nem csak mint ponterős játékos erőssége a keretnek, hanem egyben szellemi vezére is.

Kalmár Ákos is hosszabbított. Ákos két szezont töltött eddig Kaposváron és ez a sorozat nem szakad meg! Az elmúlt szezonban általában akkor játszott, ha Nagy Pepe sérült volt, vagy Demeter mester pihentette. Ákos mentalitására jellemző, hogy inkább tanulni akart ebből a helyzetből és becsülettel végigküzdötte a szezont. Ő is válogatott lett, az ottani teljesítményéről sokan elismerően szóltak. Balkezes, a magassága is megvan, hosszú távon számol vele a klub, egyben tanulmányait is folytatja a Kaposvári Egyetemen.