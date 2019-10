Négygólos siófoki siker Vácon

Elhozták a pontokat Vácról a siófokiak, akik a huszonegyedik perctől végig vezetve nyertek Kobetic, Drabik duó tizenhárom góljával. Fontos siker volt, hisz a legutóbbi bajnokságban kétszer is buktak a váciakkal szemben Kobeticék.

Nehezen indult, hisz négygólos előnyt adtak a balatoniak a házigazdáknak, Tomori pedig nyolc perc alatt begyűjtött két darab két perces kiállatást. Húsz perc után azonban kiegyenesedtek a balatoniak, akik Kobetic révén átvették a vezetést, amit már nem adtak ki a kezükből. A fordításban nagy szerepe volt Szikorának, aki az első játékrészt nyolc védéssel zárta, melyek közt egy büntető is volt, támadásban pedig Kobetic volt a legjobb, négyszer is mattolta Arenhartot, aki két gólt is dobott ebben a játékrészben. A brazil játékos kapus létére már most öt találatnál jár a szezonban.

A fordulás után öt perc sem kellett és már három volt közte és ennél közelebb már nem is jutottak a balatoniakhoz a hazaiak, vagyis nem forgott veszélyben a az előbbiek sikere. A védekezés is rendben volt, ám a sikert ezúttal a támadójáték hozta meg, hisz harmincegynél több találatot eddig csak Győrben kapott a Vác. Drabikot külön ki kell emelni, bajnoki meccsen siófoki színekben hatot eddig csak egyszer, az újonc, várhatóan ki is eső Szent István ellen ért el korábban. A lengyel beálló a második félidőben csapata legeredményesebbje volt négy góllal, a háromig jutó Tomorit, Suchot és Kobeticet megelőzve.