Nehéz feladat előtt az éllovas a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban

Az őszi utolsó, azaz a 17. fordulót rendezik a hétvégén (szombaton és vasárnap) a Somogy megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay tovább sértegeti a magyar embereket (videó)

Négy mérkőzést rendeznek szombaton, ötöt pedig vasárnap a megyei másod­osztályú labdarúgó-bajnokság őszi utolsó fordulójában. A játéknap több nagy rangadót is hoz, a listavezető és bombaformában lévő, listavezető Öreglaki Medosz SE például – az utóbbi három meccsét megnyert – Balatonszabadi otthonában lép pályára. Az éllovas eddig pazar teljesítményt nyújtott a pontvadászatban; mindössze kétszer kapott ki, s egy döntetlen mellett tizenháromszor hagyta el győztesen a pályát. A gólkülönbségük is kiváló: hatvanegyet rúgtak és huszonhármat kaptak. Ifjabb Kovács Károly tanítványai három ponttal vezetik a megye kettőt. Soros ellenfelük, a Balatonszabadi legutóbb a bajnoki címvédő Mezőcsokonyát verte meg, s a negyedik helyen áll a tabellán. Jónás Péterék előrejátéka is dicséretes, lévén negyvenhat találatot szereztek és ez – holtversenyben a csokonyaiakkal – a második legtöbb. A találkozó esélyesei a vendégek, akik azonban nem mehetnek biztosra, hiszen a tóparti gárda bárkit képes meglepni. Érdekesség, hogy a házigazda – a Fonyóddal karöltve – még nem játszott döntetlent. Egy biztos, aki kilátogat az ütközetre minden bizonnyal jól fog majd szórakozni, s az is előre borítékolható, hogy nem egy gól fog döntetni.

Az utóbbi fordulókban gyengélkedő Kaposmérőre – az Öreglaktól, a Balatonföldvártó, a Kaposfüredtől is vereséget szenvedtek – is nehéz meccs vár; Juhász András vezetőedző tanítványai az újonc Kéthelyt fogadják. A mérőiek huszonöt ponttal a hatodik pozícióban állnak, míg Nikula Andrásék huszonnégy egységgel a nyolcadikok. Azaz, amelyik fél be tudja gyűjteni mind a három bajnoki pontot, továbbra is ott maradhat az élmezőny mögött. A győzelem mindig jól jön, de sikerrel zárni az utolsó fordulót, az erőt adhat a téli felkészülésre és a folytatásra is.

A második helyezett Mezőcsokonyára – papíron – könnyebb feladat vár, hiszen ahhoz a Lengyeltótihoz látogat, mely öt összecsapása óta még pontot sem szerzett. Mátés Balázsék legutóbb kikaptak Balatonszabadiban, igaz sérülés(ek) és eltiltás(ok) miatt több játékosuk is hiányzott. Egyértelműen a vendéglátó a mérkőzés esélyese, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a tótiak adják a gólkirályt: a negyvenhat esztendős Rack Róbert az elmúlt tizenhat kör alatt hússzor zörgette meg az ellenfelek hálóját.

Balaton-parti kiesési rangadó is lesz vasárnap 13 órától, a sereghajtó Zamárdi Petőfi SE az 1926 PSE Fonyód pályáján fut majd ki a gyepre. Mivel mindössze két egység a felek közötti különbség a táblázaton, így Kiss Ákosék egy esetleges sikerrel elmozdulnának az utolsó helyről, s talán ez lökést adhatna nekik a tavaszi folytatáshoz. Graszl Norbert társulatának is fontos lenne a győzelem, hiszen leszakíthatnák a Zamárdit és közelebb lopózhatnának a még bentmaradást érő tizenhatodik helyhez.

Így folytatják

A 17., őszi utolsó forduló párosítása. Szombat, 13 óra: Buzsák KSE–Kiskorpádi SE, Balatonszabadi SE–Öreglak Medosz SE, Kaposmérő SE–Kéthelyi SE, 1926 PSE Fonyód–Zamárdi Petőfi SE, Somogyjád SZSE–Dél-Balaton FC. Vasárnap, 13 óra: Böhönye KSE–Balatonföldvári SE, Balatonberényi KSE–Karád SC, kaposfői Kiske–Kaposfüred SC, Lengyeltóti VSE–Mezőcsokonya SE.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Rack Róbert (Lengyeltóti VSE) 20 gól, 2. Valkó Tibor Balázs (Öreglak Medosz SE) 18 gól, 3. Virágh László (Öreglak Medosz SE) 17 gól, 4. Galgóczy Károly (Dél-Balaton FC) 12 gól, 5. Bartos József (Kaposmérő SE), Fenyvesi Márk (Balatonszabadi SE), Kollár Marcell (Öreglak Medosz SE), Németh József Tamás (Somogyjád SZSE) 11-11 gól.

Fotó: Muzslay Péter

Megyei másodosztályú bajnokság