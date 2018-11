Nehéz feldolgozni a kudarcot, de nehezebb a sikereket

Csuklótörése ellenére is parádés szezont produkált Szvoboda Bence. A kaposvári motokrosszos beírta csapatát, a HTS Teamet és ezzel saját magát is a sportág történelemkönyvébe.

– Sokat dolgoztam a télen azért, hogy a lehető legjobb formában vágjak neki a 2018-as évnek – mondta Szvoboda Bence. – Ez volt az első teljes szezonom az MX1-es kategóriában. Korábban a 250 és a 350 köbcentis KTM modellt váltogattam és ide-oda ugráltam az MX2-es és MX1-es kategória között, mert a cseh szerződésem MX2-re szólt. Az idénre viszont előrébb léptem Csehországban, és a 450 köbcentis gép mellett döntöttem. Minden bajnokságban a legerősebb KTM-mel versenyeztem. Ez próbára tett, mert teljesen át kellett alakítanom a vezetési stílusomat, s ez fejben okozott gondokat az elején: túl kellett lépnem ugyanis a régi berögződéseken, de az év végére már összeszoktunk a négyötvenessel. A konkrét elvárásaim között szerepelt a cseh év végi dobogós helyezés, az ADAC MX Mastersen egy év végi top 5-ös helyezés, és a magyar bajnoki cím.

– A felkészülés fizikális része nagyon jól sikerült, Berkes Gáborral és Naszódi Zsolttal immáron második éve dolgozok együtt – tette hozzá Szvoboda Bence. – Az is sokat segített, hogy már Kaposváron is elérhető az ENSPORT sportlabor teljesítményfelmérő szolgáltatása, így a télen nem nagyon kellett kitenni a lábam Somogy megyéből és ebből sokat profitáltam.

A magyar csapata, a HTS Team segítségével eljutott Olaszrországba edzőtáborozni, s ez sokat segített a felkészülésében. – Motivált a kaposvári Év Férfi Sportolója cím is, bizonyítani szerettem volna, hogy alkalmas vagyok erre a kitüntetésre – hangsúlyozta Szvoboda Bence. – A téli szünet alatt szerződtetett az O’Neal versenyruha-gyártó, és a Dorkó, mint utcai ruházati partner is becsatlakozott a karrierembe. Szerencsére a többi támogatóm is kitartott mellettem, így remek helyzetből várhattam a 2018-as versenyeket.

A technikai oldalon azonban kicsit megcsúsztak az év elején, a tervezett felkészülési versenyek elmaradtak, emiatt kevés motoros üzemórával vágott neki a szezonnak. – Ez szerintem látszott is az első pár versenyen, nem volt stabil a teljesítményem – emelte ki a kaposvári versenyző. – A túlzott akarásnak csuklótörés lett a következménye, ami hat héttel visszavetett a munkában. Ez a sérülés megpecsételte az év elején kitűzött célokat, hiszen több verseny is kimaradt, így már biztosra tudtam, hogy az elszámolásnál nem fognak jönni az általam elvárt eredmények.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy csak a csuklója sérült meg, mert így tudott kardiózni. Ha a lábával történt volna baj, akkor… A motokrosszban ugyanis folyamatosan szinten kell tartani az állóképességet, mert több hét kihagyás miatt komoly csorbát szenved az erőnlét, ez pedig kihat a teljesítményre.

– A mentális része volt a nehezebb – mondta Szvoboda Bence. – Nem könnyű elfogadni, amikor a legnagyobb igyekezet ellenére is versenyeket kell kihagyni. A sérülés ellenére szerettem volna kihozni az évből a maximumot, ehhez pedig keményen kellett folytatnom az edzésmunkát. Azért is hajtanom kellett, mert ebben a sportágban nem túl elnézőek a versenyzőkkel, ha hanyatlik a teljesítmény. Én pedig bizonyítani akartam, hogy több van bennem, mint amit az év első pár versenyén láttak tőlem.

Szvoboda Bence sérülés utáni visszatérése egészen parádésra sikerült. – Számomra is meglepő volt, hogy a visszatérésem utáni első versenyen azonnal nyerni tudtam, ami pályafutásom első MX1-es diadala volt a cseh bajnokságban – hangsúlyozta Szvoboda Bence. – Ezzel elkezdődött egy komoly győzelmi széria. Nyertem Csehroszágban, az ADAC MX Mastersen, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon is bajnoki versenyeket. Ahogy jöttek a sikerek, úgy lettem egyre magabiztosabb, de úgy lett rajtam nagyobb a nyomás, mert már elvárták tőlem a jó eredményeket Ha nem elsőként értem célba, azt már én is csalódásként éltem meg. Nehéz feldolgozni a kudarcot, de még nehezebb a sikereket.

A tervekből aztán lett egy csehországi ezüstérem és két csapatbajnoki cím, egy Csehországban és egy Magyarországon.

– Az év legmeglepőbb sikere az a németországi ADAC MX Masters volt – mondta Szvoboda Bence. – Ifjabb Németh Kornél után a második magyar győzelem volt a sportág történelmében, és az első, amit egy magyar csapat ért el. Erre nagyon büszke vagyok, mert Horváth Lajos, a HTS Team tulajdonosa már hét éve támogatja a pályafutásom, ezzel a győzelemmel pedig örökre beírtam a csapatát a sportág történelmébe. Büszke vagyok a cseh ezüstéremre is, mert többször sikerült legyőznöm a csehek legjobbját, Martin Micheket, akit az elmúlt években csak nagyon ritkán múltak felül. A csapatbajnoki címek természetesen nemcsak az én érdemeim voltak, de nagyon örülök, mert legalább nem zártam titulus nélkül az évet. Az idei évemre azért vagyok különösen büszke, mert sokat léptem előre. Sokat gyorsultam és tisztult a vezetési technikám. Érettebb versenyző lettem, persze van még hová fejlődni, most azon dolgozunk a körülöttem lévő szakemberekkel, hogy a hibákat javítva előrébb lépjünk a 2019-es évben. Óriási köszönet jár a csapataimnak (HTS Team és Buksa/Ados KTM), a támogatóimnak, a családomnak, a barátaimnak és a szurkolóimnak is, akik egész évben kitartottak mellettem, nélkülük nem ment volna.

Három hét pihenő

– Kevés időm van pihenni, mindössze három hetet kaptam az edzőimtől a monori verseny után, de ebben az időszakban eleget kellett tennem pár meghívásnak, ami miatt nem volt lehetőségem teljesen kikapcsolni – mondta a kaposvári motokrosszos. – Novemberben már elkezdődik a felkészülés egyelőre itthon, januárban pedig tervben van egy edzőtábor, és február elején a három versenyes nemzetközi olasz bajnokság, ahol a világbajnokság sztárjaival fogok versenyezni. A sok munka mellett azért arra is figyelnem kell, hogy ne tépjem szét magam, hiszen februárban 27 éves leszek, és egyre nehezebben megy már a regeneráció. Minél idősebb vagyok, annál tudatosabban kell használnom a szervezetem, hogy még sokáig a maximumot tudjam kihozni magamból.

Célok, bajnokságok

Egyelőre sok még a bizonytalanság a jövő évvel kapcsolatban. A magyar és a cseh csapata is kitart mellette, ennyi a biztos, de tervek természetesen vannak.

– Szeretnénk előrébb lépni, és az én karrieremben már csak az Európa- és a világbajnokság, a motokrossz Formula–1-e, az MXGP jelenti az előrelépést – emelte ki Szvoboda Bence. – Ez a program viszont magasabb költségekkel jár, és az sem titok, hogy idehaza nagyon nehéz erre a sportágra tőkeerős szponzorokat találni. A csapatom dolgozik a megoldáson. Én annyit tudok tenni, hogy felkészülök a tőlem telhető legjobb módon, hogy március végére jó formában vághassak neki a szezonnak, és közben bízom benne, hogy amit elterveztünk, az meg is tud valósulni, mert az nagy durranás lenne a magyar motokrossznak és az én karrieremnek is.