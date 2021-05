Nehéz meccs vár a Siófokra a meglepetéscsapat ellen

A bajnoki tabellán harmadik, ötmeccses győzelmi szériában lévő Motherson-Mosonmagyaróvárt fogadja a Siófok KC szombaton 18 órakor a női kézilabda NB I. 24. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

A szezon pozitív meglepetése az MTE, mely a bronzérem várományosa, amit ha megszerez, azzal klubtörténelmet ír. A szezon során nyertek a már Zovko edző által irányított balatoniak ellen is februárban öttel. Kovács, illetve Szarková volt a legeredményesebb hat-hat góllal, az utóbbi a nyártól épp Siófokon folytatja, míg onnan Tóth érkezik az óváriakhoz. A kilenc szezon után eligazoló Mazák-Németh Csilla pedig – mint a héten bejelentették – az MTK csapatában folytatja.

Nem lesz könnyű mérkőzés, mert a vendégek ötmeccses – Győr, DVSC, FTC, Vác, Alba – negatív után, most egy ötmeccses – Kisvárda, Érd, Szombathely, Dunaújváros, MTK – győzelmi sorozatban vannak. A balatoniak hazai pályán így is esélyesebbek, főként, ha az Európa-ligában látott formájukat hozzák.

Tükröt tartanak

Az óváriak úgy számolnak, hogy a bronzhoz három bajnokin két pont kell, ami, ha Siófokon nem jönne össze, akkor Boglárról kell elhozni, mert Győrből erre kevés az esély. A siker kapujában furcsa nyilatkozatot adott a klub honlapján Hoffmann László szakmai igazgató, aki szerint a játékosaik nem is igazán tudják feldolgozni, milyen óriási dolgot visznek véghez, sőt a sportágnak és a szakmának is hosszú időre, talán évekre lesz ehhez szüksége. – Jelenleg csak azt érezzük, hogy sok a rosszindulat, az irigység, a zavarkeltés, az alattomos támadás – tette hozzá, majd elmondta minden találgatás ellenére Gyurka János fogja irányítani a csapatot a jövőben. – A jelenlegi helyezésünk sok érdeket sért, miközben egy tükröt is mutat.

A honlapon található cikkben arról is beszélt – a szurkolók visszatérése kapcsán – a szakmai igazgató, azt is tudják, hogy minden siker annyit ér, amennyire meg lehet ünnepelni. A nyilatkozata arról árulkodik, hogy eddig nem sokat…