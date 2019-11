Nehéz mérkőzés vár a Csurgóra

Szombaton folytatódik az EHF Kupa sorozata , a Csurgói KK csapata a nagyon erős francia bajnokságban jelenleg második helyen álló Usam Nimes Gard csapatát fogadja a Sótonyi László Sportcsarnokban.

A francia együttesben a rutinos és a fiatal játékosok is meghatározó szerepet játszanak, hiszen itt szerepel a francia nemzeti csapat egyik legeredményesebb játékosa a bal szélen játszó Michael Guigou, de balátlövő pozícióban szereplő Elohim Prandi a jövő generációját képviseli. Prandi fiatal kora ellenére már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, és várhatóan a sztárcsapat PSG játékosaként folytatja pályafutását a következő szezonban. A kapuban régi jó ismerős a Csurgón is megfordult szlovák válogatott Paul Teodor áll, aki Vácról igazolt Franciaországba.

A mérkőzést a montenegrói Bogdan Kaludjerovic-Ivan Vujacic játékvezető páros dirigálja. A találkozót szombaton, 15 órakor rendezik a csurgói Sótonyi László Sportcsarnokban.

Otthon kiválók

Nehéz mérkőzés vár a somogyiakra egy jól felépített kemény csapattal szemben. A Nimes már ezen a találkozón szeretné eldönteni a továbbjutás sorsát, így a Csurgónak koncentrált játékkal, jó védekezéssel kell annyi előnyt kiharcolnia, hogy a visszavágón legyen esélye a továbbjutásra. A francia klub jövőre ünnepli megalakulásának ötvenedik évfordulóját és szeretné ezt az évfordulót a lehető legjobb eredménnyel emlékezetessé tenni. Céljuk hogy bajnokságban a dobogóra érjenek és a nemzetközi porondon is a lehető legtovább meneteljenek.

A bajnoki tabellán jelenleg a francia topcsapat a Paris Saint Germain mögött állnak. Az EHF kupában a Csurgó szeretné megállítani őket. – Száz százalékos teljesítményre lesz szükség hogy legyőzzük a Nimes csapatát – mondta Pallag Péter, a Csurgó saját nevelésű kapusa, aki idén tért vissza a nevelőegyesületéhez. – Nagyon erős az ellenfellünk, de mindent el fogunk követni, hogy győztesként hagyjuk el a pályát. A visszavágó is nagyon nehéz lesz idegenben, de igazi sportemberként csak a győzelem lehet a célunk. Ehhez nagy szükségünk lesz a szurkolóink hathatós támogatására is.