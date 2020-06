Nekünk aranyérem, míg a Kecskemétnek ezüst jutott

Három évtizede, az 1990/1991-es szezonban játszhatta az első bajnoki döntőt a Fino elődje, a Kapos Volán, egy évvel később pedig megkezdődött a legendás aranykorszak. Összeállításunkban erre tekintünk vissza.

A 2009/2010-es szezonra is alaposan belehúzott az immár Diamant-Kaposvár néven szereplő, Zarka Péter vezette együttes. A nagy rivális Kecskeméttől hárman is jöttek a nyáron – nevezetesen Szabó Alpár, Németh Ferenc és a történetesen kaposvári Dömötör Lajos –, míg a két éven át Franciaországban, Rennesben szerepelt ifjabb Laszczik Iván újra a somogyiak mezét öltötte magára. Koch Róbert hazajött Németországból – a VfB Friedrichshafen csapatával három bajnoki címet és négy kupaaranyat szerzett–, Vojiszlav Skorics pedig Szerbiából érkezett. Az ősz elején még Tóth András is a mi játékosunk volt, ám tőle idővel elköszöntünk. A liberó Molnár Dávid Németországba, a TV Bühl csapatához szerződött, s távozott a három légiós is, azaz a szlovák Martin Mikula, a brazil Cristiano Ferreria és az argentin Juan Andres Ferreyra.

A bajnoki küzdelmeket a Magyar Kupa vezette fel, s a négyes döntőnek most február 18-án és 19-én Kecskemét volt a házigazdája. Az elődöntőben lemostuk a Szolnoki RK csapatát, a másnapi aranymeccs viszont sokkal drámaibb volt. Végül csak az ötödik szett, s ott is a ráadás döntött. Nekünk volt négy meccslabdánk, amelyből egyet győzelemre váltottunk, míg a házigazdáknak egy.

Jó két hónappal később volt a bajnoki döntő, ahol szintén a Gyurkó Sándor vezette Kalo-Méh Kecskeméti SE volt az ellenfelünk. Az első két találkozóval nem is volt probléma – mindkettőt hoztuk sima 3–0-ra –, ám végül nem Kaposváron volt az éremosztás. Már kérdés, hogy az első kaposvári találkozót csak 350-en, a másikat pedig alig 500-an látták, mivel az MRSZ úgy döntött, hogy mindkét összecsapást közvetíti a Digi TV. Apró szépséghiba, hogy meglehetősen nézőgyilkos időpontban, 12.30 órakor kezdődött a két kaposvári aranymeccs. A kupához hasonlóan aztán a bajnoki aranyakat is Kecskeméten vehették át a Diamant-Kaposvár játékosai április 24-én, mivel ők diadalmaskodtak 3–1 arányban.

A kaposvári társulat begyűjtötte tehát 13. Magyar Kupa-győzelme mellé a 12. bajnoki címét is. Ez volt Kántor Sándor negyedik szezonja, s most fordult elő először, hogy a Diamant-Kaposvár hazai pályán maradt alul más magyar csapattal szemben.

Közben Demeter György a negyedik török bajnoki címét is elkönyvelhette, miután ismét aranyat szerzett a Fenerbahce edzőjeként.

A Diamant-Kaposvár bajnok és Magyar Kupa-győztes csapata: Kántor Sándor, ifjabb Laszczik Iván, Koch Róbert, Bánhegyi István, Kovács Zoltán, Nagy József, Schulcz István, Kaszap Tamás, Csoma Krisztián, Hoboth Ákos, Szabó Alpár, Németh Ferenc, Dömötör Lajos, Vojiszlav Skorics (szerb), a vezetőedző Zarka Péter.

Ebben a szezonban parádézott az utánpótlás is. Az 1. MCM-Diamant Kaposvár junior csapata, valamint a junior játékosaiból álló NB II.-es együttes is bajnok lett, akárcsak az ifjúsági és a serdülő egylet. Vagyis ebben az évadban Kaszap Tamásnak öt, Szabó Alpárnak pedig – valamint az ekkor még utánpótlás vonalon játszó Gyergye Rolandnak és Vajda Tamásnak – négy arany is jutott.

A Munkácsy Mihály Gimnázium VI. korcsoportos és a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola V. korcsoportos csapata egyaránt ezüstöt, míg az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola V. korcsoportos együttese bronzot szerzett.

(Folytatjuk.)