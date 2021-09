Nem adta magát könnyen, de megvan az első kaposvári pólósiker

Nagyot küzdött első győzelméért a Kaposvári VK, amely a Debreceni VSE csapatát győzte le az E.ON férfi vízilabda OB I. második fordulójában.

Akárcsak az első, a második fordulóban is hazai környezetben, a csodálatos Csik Ferenc Versenyuszodában küzdhetett a bajnoki pontokért a Kaposvári VK. Surányi László csapatának azzal a Debrecennel kellett szembenéznie, melyet az előző szezonban oda-vissza megvert, s ezt a tendenciát ezúttal is folytatni kívánta. A mérkőzés pedig ennek szellemében indult, ifjabb Berta József már az első támadás végén ötméteresből, majd a következő után centerből volt eredményes. Egy perc sem telt tehát el, máris úgy nézett ki, hogy a KVK ezen a meccsen fölényes sikert arat A következő percekben azonban minden megváltozott. A hazai támadások rendre megakadtak, s a védekezés is hagyott némi kivetni valót maga után. Ezt kihasználva két átlövéssel egyenlített is a vendég Debrecen. A negyed utolsó másodpercében azonban Aleksa Petrovski révén ismét magához ragadta az előnyt a KVK, amely a második negyed elején Juhász-Szelei Norbert emberelőnyös találatával ismét visszaállította a kétgólos különbséget. Ezt viszont nem tudták növelni a somogyiak, akik újra pontatlanná, görcsössé váltak, pedig a háromgólos előny talál végleg megtörte volna az ellenfelet.

A fordulást követően Mijic Dávid szabaddobásból volt eredményes, de a továbbra is – teljesen érthetetlen módon – kifejezetten pontatlanul, kapkodva vízilabdázó Kaposvár sehogy sem tudta leszakítani magáról a lelkes vendégeket. Az utolsó negyedre maradt az egygólos hazai előny, így bőven akadt izgalom ebben a felvonásban is. A Debrecen kezdett extázisba kerülni, amiben benne volt az egyenlítés, de Csoma Kristóf megmutatta, hogy miért is őrizte korábban a válogatott kapuját. A negyed középen azonban Macsi Patrik centergóljánál már a hálóőr is tehetetlen volt. Így a következő támadásnál hazai szempontból kifejezetten fontos volt, hogy Dobos Dávid is feliratkozott a gólszerzők közé, az viszont lélektanilag még ennél is fontosabb lett volna, hogy Mijic Dávid értékesítse a Kacper Langiewiczről kapott büntetőt, azonban a lövést védte Molnár Lehel. Emiatt az utolsó percben az egyenlítésért támadhatott a Debreceni VSE, Mijic Dávid azonban javította hibáját, megszerezte a labdát, végigúszott a pályán, s az elsüllyedő kapus felett a hálóba vágta a KVK mindent eldöntő találatát.