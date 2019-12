Nem bírt a Kaposvár a holland bajnokkal

A nyitó játszmát még a házigazda Fino-Kaposvár húzta be, ám a többi szettet a holland Samen Lycurgus Gromingen gyűjtötte be.

A mérkőzés előtt a hazaiak válogatott játékosa, Bozóki Bence foglalkoztatta leginkább a nézők fantáziáját, lévén teljesen lenyírt hajjal, tar fejjel várta a fellépést a Kaposvár Arénában.

A nyitó játszma közepéig nagyjából együtt ment a két csapat, majd a szett közepe tájékán ellépett ellenfelétől a Fino-Kaposvár. A meccs legjobbjának megválasztott Nagy József már az első felvonás végén hét pontnál tartott: kíméletlenül gyártotta a pontokat és osztotta a nagyobbnál nagyobb takarókat, Az orosz légiós Jurij Kruzskov is szorgos pontgyűjtőnek bizonyult Horváth Kristóffal egyetemben.

A második játékrészben is eleinte kaposvári csodát láthattak a nézők. A vendégek az első két pontjukat a hazai nyitásrontásoknak köszönhették, de ekkor már 8–2 volt a Finónak. Kruzskov továbbra is tarthatatlan volt, így a hollandok gyorsan időt is kértek. Más kérdés, hogy a Fino tetemes előnye gyorsan elolvadt, sőt, innentől kezdve a Samen Lycurgus Groningen csapata irányította a játékot és diktálta a tempót.

A harmadik, maratoni hosszúságú nyúlt játszmában a holland bajnok szerzett előnyt, s ezt sokáig őrizni is tudta. A hajrában azonban feljött a rekordbajnok Fino-Kaposvár, sőt, kétszer is játszmalabdájuk volt. A vendégek azonban hárítani tudták, majd nekik volt két szettlabdájuk, s a másodikat győzelemre váltották. Igaz, ezért hálás köszönetet mondhattak a bolgár, romás játékvezetői duónak is, akiknek ráadásul nem ez volt az egyetlen hibájuk.

Mindent egy lapra feltéve kezdték a negyedik játékrészt a hazaiak, azonban a hollandok villámgyorsan egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Egyre nőtt az előnyük, amikor a végjátékban egyetlen pontnyira (22–23) felzárkózott a Fino, ám a legvége a Samen Lycurgus Groningené volt.

Nem egy látványos bírói bakit láthattunk a Challenge Kupa majd két órás első kaposvári felvonásán – többször is állt a játék – , s az volt az ember benyomása, hogy a derék sporik bizony nem minket kedvelnek. Ettől függetlenül nem szabad az ő nyakukba varrni a hazai vereséget, hiszen a hollandok erősebbek voltak, sokkal koncentráltabban és összefogottabban játszottak. Na meg volt náluk egy Bennie Tuinstra nevű játékos, akivel nem igazán tudtunk mit kezdeni.

A visszavágó a jövő héten, csütörtökön este 19.30 órakor játsszák Groningenben.

Fino-Kaposvár–Samen Lycurgus Groningen 1–3 (18, –20, –26, –22)

Kaposvár Aréna, 450 néző. V.: Barev (bolgár), Rusinoiu (román).

Fino-Kaposvár: Keen (1), Bozóki (9), Makarov (9), Kruzskov (12), Horváth K. (14), Nagy J. (9). Csere: Kiss M. (liberó), Martinez (–), Kalmár Á. (7), Bögöly (2). Vezetőedző: Ruben Wolochin.

Samen Lycurgus Groningen: Held (2), Tuinstra (22), Scheper (1), Perinar (6), Mahan (15), Borst (6). Csere: Ottevanger (liberó), Gortzak (–), Van Gent (3), Ghanbari (7), Van Gestel (2), Van Der Schaaf (–). Vezetőedző: Taaij Arjan.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 9–10, 12–10, 13–13, 18–13, 20–15, 25–18 (24 perc).

2. játszma: 3–0, 3–1, 7–1, 10–7, 11–11, 14–15, 16–20, 19–20, 20–25 (26 perc).

3. játszma: 4–5, 8–10, 10–15, 15–20, 20–21, 23–22, 24–23, 25–24, 25–26, 26–28 (31 perc).

4. játszma: 5–1, 5–5, 7–10, 10–15, 17–20, 22–23, 22–25 (28 perc).