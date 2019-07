Nem bírtak egymással 

Gólnélküli döntetlent játszott a másodosztályú Soroksár SC ellen az élvonalra készülő Kaposvári Rákóczi FC.

A fővárosiak a szlovéniai edzőtáborukba utazva ejtették útba Kaposvárt, ezért is kezdődött délelőtt az edzőmérkőzés. A találkozón a küzdelem dominált, a játékosok a felkészülési időszaknak megfelelően kicsit fáradtan mozogtak, a kapuk pedig kevésbé forogtak veszélybe. Waltner Róbert, a hazaiak trénere a második félidőre sort cserélt, s a fiataloknak szavazott bizalmat, hiszen Orsós Tamás (17), Borbély Ákos (19) és Tratnyek Dániel (19) is lehetőséget kapott. Ha azt is hozzávesszük, hogy az előző szezonban alapembernek számító Szabó Alex (20), Tömösvári Bálint (21) és Bíró Dominik (21) is pályára lépett a Soroksár ellen, akkor láthatjuk, hogy Waltner Róbert bátran dobja mély vízbe ifjú labdarúgóit, akik rendszerint élnek is a lehetőséggel.

A Rákóczi a következő felkészülési mérkőzést a szitén NB I.-es Kisvárda ellen vívja jövő hét szerdán, Budapesten.

Kaposvári Rákóczi FC–Soroksár SC 0–0

Kaposvár, Rákóczi-stadion.

Kaposvári Rákóczi FC I. félidő: Pogacsics – Vachtler, Ur, Nagy T., Hadaró – Vojnovic, Szakály A. – Nagy R., Beliczky, Bíró D. – Ádám M. II. félidő: Slakta – Tratnyek, Nagy J., Szabó A., Fodor M. – Andrej, Szakály A. – Borbély, Nagy K., Tömösvári – Orsós T. Vezetőedző: Disztl László. Edző: Waltner Róbert.

Soroksár: Varga – Gárdos, Takács, Huszák, Valencsik – Csernik, Misic – Korozmán, Kundrák, Pászka – Pál. A második félidőben pályára léptek: Molnár, Gyömbér, Derekas, Novák, Orosz, Lőrinczi, Leffler, Pócsik. Vezetőedző: Lipcsei Péter.