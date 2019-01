Nem bírtak egymással a Rákóczi és a Siófok

Egymás ellen hangolt a Merkantil Bank Liga NB II. tavaszi szezonjára a Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok. A somogyi együttesek kétszer hatvan perces összecsapása végül döntetlennel zárult.

Ellentétes célokért küzd a másodosztályban a Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok, hiszen a zöld-fehérek csak két pontra vannak az első helytől, míg a balatoniak csak egyre a 17., már kiesést jelentő pozíciótól. Ez azonban nem érződött a felkészülési mérkőzésen, az azonban igen, hogy mindkét csapat játékosai nagy terhelést kaptak az elmúlt napokban.

Az edzőmérkőzés első lehetőségei a hazai csapat előtt adódtak, de Szabó Alex és Ádám Martin fejese is fölé szállt, majd egy eladott labda utáni gyors támadásból megszerezte a vezetést a Siófok Zamostny Balázs révén. A vendégek támadásaiban ezt megelőzően is volt veszély, hiszen Elek Bence átlövése a kapufán csattant. A folytatásban jobbára a Rákóczi előtt adódtak helyzetek, az egyenlítés is kevésen, illetve Tajti Norbert kapuson múlt, aki több alkalommal is remekül védett. Igaz, Beliczky Gergő senkitől sem zavartatva vehette célba a kaput egy kipattanó után, de közelről célt tévesztett.

A második félidőre mindkét vezetőedző teljesen kicserélte csapatát, s jobbára a fiatalabb labdarúgók kaptak lehetőséget. A kaposváriak Tömösvári Bálint révén többször is veszélyeztettek, de legnagyobb helyzet Nagy Richárd előtt adódott, aki a saját térfeléről megindulva vezette rá Molnár Péter kapusra a labdát, de csak kapufáig jutott. A kaposváriak számtalan helyzetet kidolgoztak, majd az utolsó percekben Nagy János átemelése után bevették a balatoniak kapuját.

A folytatásban mindkét somogyi együttes Törökország felé veszi az irányt. A kaposváriak és a siófokiak is három-három edzőmérkőzést vívnak az edzőtábor során.

Waltner Róbert: Többet kaptam vissza a csapattól, mint vártam, hiszen az edzőmérkőzést megelőző napon két nagyon kemény edzésen vettek részt a fiúk. Ennek ellenére mindkét félidei csapat maximálisan kihajtotta magát. Rendre nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. Az eredmény nem tükrözi a játék képét, mert rengeteg helyzetet kihagytunk. Jó iramú mérkőzés volt, ebből tovább tudunk majd lépni, ha frissek lesznek a játékosok.

Mihalecz István: A terhelésen volt a hangsúly, ezért is játszottunk kétszer hatvan percet. Ami pozitívum, hogy a Rákóczi-stadionban volt a mérkőzés, mivel eddig csak műfűvön tudtunk készülni. Nem volt friss a csapat, de az első félidő első negyven perce tetszett. Több helyzetet alakítottunk ki, mint az előző edzőmérkőzésen. Nyilván vannak még hibák, főleg a védekezésben, az eladott labdák után le tudott kontrázni minket az ellenfél. A második félidőben a fiatalok kaptak lehetőséget. Az első harminc percben a kombinatív játékunk megfelelő volt, utána fejben szétestünk, ez a fáradtságnak tudható be.