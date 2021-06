Nem csak Kaposvár dombjaival, az erős széllel is megküzdöttek a futók

A férfiaknál Szerecz Donát, a nőknél Czifra Eszter nyerte a 21 kilométeres távot a 11. Kometa fUTÓFARSANG-on, a rövidebb etapon az uraknál Nagy Viktor, a hölgyeknél Kovács Zita diadalmaskodott.

Kettőezer-huszonegy sem telhetett el futófarsang nélkül Kaposváron, igaz, ha hónapokkal később is, de vasárnap megrendezték az immáron hagyományos megmozdulást. Az új időponthoz igazodva a név írásmódja is megváltozott, 11. Kometa fUTÓFARSANG-ra keresztelték.

– A legnagyobb rendezvényeken dolgozom műsorvezetőként, így sok futóbarátom van, s tíz évvel ezelőtt elhatároztam, elcsábítom őket Kaposvárra a híres Dorottya-napi farsangra – elevenítette fel Péter Attila, a verseny megálmodója. – Akkor a városban nagy a vigadalom, s úgy gondoltam, akkor majd megünnepeljük az ötvenedik születésnapomat. Kiküldtem a meghívókat, s rögtön kaptam legalább kétszáz válasz e-mailt, melyben azt kérdezték, futás nem lesz? Leültem egy térkép elé és mivel Kaposvár dombokra épül, így próbáltam egy olyan útvonalat rajzolni, mely a Kossuth térről rajtol és oda is érkezik. Először úgy terveztem, hogy az összes dombra felfuttatom őket, de az több mint 21 kilométer lett volna, félmaratoni távnál azonban nem szerettem volna többet. Ezért az öt legközelebbire esett a választásom, s ez pont 21 kilométer.

Tehát egy születésnapi buliötletből született meg a népszerű rendezvény, melyet már tizenegyedszer rendeztek meg. A kezdetek óta több eseményhez is csatlakoztak, mint például a Rippl-Rónai 150 vagy éppen a Kaposvár 300. A hatodik évtől kezdve pedig a megyeszékhely jellegzetes épületei kerültek az emlékérmekre.

– Az idén sajnos a farsang és a verseny is elmaradt a vírus miatt, de a Kometa, mely a rendezvényünk mellé állt, sportszerető tulajdonosa és munkatársai azt mondták, hogy nem szeretnék, ha az idén kimaradna az erőpróba – tette hozzá. – Rengeteget segítettek, még egy akciót is szerveztek a megméretés mellé, így született meg a (f)utófarsang. Melynek a különlegessége az volt, hogy először használta a mezőny az új Esterházy hidat, s ennek tiszteletére ezúttal ez az építmény szerepelt az emlékérmen. Akadt még egy érdekesség, hiszen eddig mindig télen volt a viadal, így a sportolók nem láthatták a várost virágokban és zöldben, de ezúttal most így is megismerhették, ezért is szerveztünk a Petőfi téri levendulásnál egy emlékfotózást is.

Péter Attila hangsúlyozta: a verseny kifejezett célja, hogy bemutassa a települést, s idecsábítsa a futókat turistaként is, ezért is szerveztek kedvezményes belépőket a Csiky Gergely Színházba és a Virágfürdőbe.

– Örülök, hogy a pandémia után meg tudjuk rendezni a versenyt – fogalmazott a vasárnap délelőtti félmaratoni rajt előtt Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója. – Cégünk elkötelezett az egészséges táplálkozás és életmód mellett. A résztvevők ezúttal is két táv közül választhattak, 10 és 21 kilométeren mérettethették meg magukat, s természetesen váltóban is volt lehetőség teljesíteni a vállalt szakaszt. A rövidebb távot választók indultak először útnak, majd jött a hosszabb etapot vállalók startja, mely előtt Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere is köszöntötte a futókat. A fentebb már említett Esterházy híd mellett volt még két változás a programban, az egyik, hogy ezúttal teljesen felfutottak a Kecelhegy tetejére, illetve az idén újra befutott a mezőny a Rippl-Rónai Múzeumhoz.

Nem sokkal a félmaratoni mezőny indulása után jött a hír, hogy van egy sportoló a tíz kilométeres mezőnyben, aki hatalmas tempót diktál, és ha tudja tartani az iramot, akkor hamarosan célba érhet. Folyamatosan követték az időeredményét, aztán meg is érkezett a kiváló sportember, aki elsőként ért célba a 1. Kometa fUTÓFARSANG-on.

– Igazából 2018 óta futok aktívan, edző segítségével – mondta a tíz kilométeres táv győztese, a bonyhádi Nagy Viktor. – Több kisebb-nagyobb országos erőpróbán elindultam már, tavaly szerettem volna Kaposvárra is eljutni, de sajnos egy sérülés közbeszólt. Az idei kihívás viszont kárpótolt, mert nagyon szép volt a táj, a dombok kicsit kellemetlenek voltak, de szerencsére a biciklis kísérő folyamatosan öntötte belém a lelket. Ez nagyon jólesett, ráadásul ezelőtt még sohasem kaptam felvezetést, így erre (is) biztosan jó szívvel fogok emlékezni. A szél is okozott némi problémát, pláne, amikor az arcomba fújt, ám összességében nem panaszkodhatok, hiszen a lejtők nagyon jól estek, azokon lehetett haladni.

Nagy Viktor azt tervezte, hogy 40 percen belül lefutja a távot és ez össze is jött, hiszen 37 perc, 21 másodperccel végzett az első helyen.