Nem ért pontot a nagy kaposvári hajrá

Az OTP Bank Liga NB I. 32. azaz utolsó előtti fordulójában a Magyar Kupa győztes Budapest Honvéd FC albérletében, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lépett pályára az élvonaltól már búcsúzó Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek ezúttal is becsülettel küzdöttek, nagyot hajráztak, de pontot most sem szereztek.

A Budapest Honvéd a Kaposvári Rákóczi FC ellen vívta az utolsó mérkőzését pályaválasztóként ebben a szezonban. Így Pisont István tanítványai szerettek volna szépen búcsúzni az Új Hidegkuti Nándor Stadiontól, amelyben nagy valószínűséggel a következő szezont is kezdik a Bozsik Stadion felújítása miatt.

Különösen nagy tétje nem volt a mérkőzésnek, hiszen a kispestiek a kupasikerükkel már biztosították helyüket az európai kupaporondon, míg a somogyiak már fordulókkal ezelőtt kiestek az élvonalból, így már csak az önbecsülésükért küzdöttek. Ezt viszont nagyon jól csinálták az első negyed órában, amely több ígéretes helyzetet is hozott mindkét kapu előtt. Először Ugrai Roland oldalszabadrúgását követően Dorde Kamber fejelt kevéssel fölé, míg a másik oldalin Bévárdi Zsombor közelről tévesztett célt egy szöglet után, majd Ádám Martin visszagurítása után Antun Palic lőtt kevéssel mellé. A somogyiak játéka a meccs ezen periódusában meglepte a kispestieket, hiszen Szakály Attiláék sokat ütköztek a középpályán, ezáltal pedig sok labdát szereztek. Ám, amikor kezdett fölénybe kerülni a Rákóczi egy kontra végén megszerezte a vezetést a Budapest Honvéd. Mohamed Mezghrani a saját térfeléről indulva nyargalt végig a jobb szélen, majd laposan gurított középre, ahol Gazdag Dániel mintegy tizenöt méterről löbbölt a labda alá, ami a vetődő Pogacsics Krisztián keze felett behullott a bal alsóba pont az első egészségügyi szünet előtt.

A gól után leült a találkozó, csupán egy-egy komolyabbnak ígérkező helyzet alakult ki a kapuk előtt. Előbb Ádám Martin kevéssel maradt le Szakály Attila középre fejelt labdájáról, majd Batik Bence lövését Nagy János blokkolta a gólvonalon.

A második félidő elején Waltner Róbert folyamatosan tüzelte csapatát az oldalvonal mellett, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a Rákóczi ismét uralta a mérkőzést, s ez helyzetekben is megmutatkozott. Nagy Richárd beívelése után Ádám Martin fejesét kellett szögletre tolnia Levkovic Robinak, majd Nagy Richárd lövése kerülte el a kaput. A vendég gól sem váratott sokat magára: az utolsó fél óra előtt Nagy Richárd oldalszabadrúgását Bévárdi Zsombor csúsztatta a kapu jobb oldalába. Az egyenlítés után ritmust váltott a Honvéd, ezt pedig nem tudta felvenni a Kaposvár. Egy lesgól már jelezte, hogy érik a piros-feketék újabb gólja, ami egy újabb gyors támadás végén meg is született, amikor is Ugrai Roland passzát Hidi Patrik egyből lőtte a bal alsó sarokba. Három perccel később pedig ismételten Gazdag Dániel volt eredményes, aki ezúttal húsz méterről, gyönyörűen emelt a jobb felsőbe.

A kaposváriak becsülettel küzdöttek a hátralévő percekben is, aminek egy újabb találat lett az eredménye. A végig harcosan játszó Nagy János szerzett labdát a saját tizenhatosának előterében, majd Antun Paliccal játszott össze, lefutotta védőjét, majd a kapujából kifutó Levkovic Robi mellett elgurította a labdát ziccerbe hozva ezzel Balázs Zsoltot. Az egykori Honvéd játékos pedig könnyedén gurított a hálóba. Az egyenlítés sem állt távol a Kaposvártól, de Antun Palic csak az oldalhálóba tudott bombázni. Az utolsó percekben már minden kaposvári játékos a Honvéd térfelén tartózkodott, erre pedig ráfáztak a vendégek. Egy előrevágott labdával Cipf Dominik tudott megiramodni, lerázta magáról Vachtler Csabát, majd nagy erővel lőtt a felső kapufára, a kipattanóra Tonci Kukoc érkezett, aki a léc alá lőtt ötvenedik Kispest mezben lejátszott mérkőzésén.

A Rákóczi így hiába harcolt, küzdött az egyenlítésért, ezúttal sem tudott pontot szerezni a Honvéd ellen.

Budapest Honvéd FC–Kaposvári Rákóczi FC 4–2 (1–0)

Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 1982 néző. V.: Antal (Buzás, Aradi).

Budapest Honvéd FC: Levkovic – Batik, Kamber, Lovric – Mezghrani, Nagy G. (Cipf, a szünetben), Hidi, Szendrei (Irimiás, 84. p.), Uzoma (Kukoc, 63. p.) – Gazdag, Ugrai (László D., 84. p.). Vezetőedző: Pisont István.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur (Nagy T., 42. p.), Szabó A., Fodor M. – Nagy J., Szakály A. – Bévárdi (Pintér Á., 75. p.), Palic, Nagy R. (Borbély Á., 72. p.) – Ádám M. (Balázs Zs., 72. p.). Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Gazdag (20. és a 65. p.), Hidi (62. p.), Kukoc (94. p.), illetve Bévárdi (58. p.), Balázs Zs. (83. p.).

Sárga lap: László D. (86. p.), Lovric (92. p.).