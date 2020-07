Nem jöhetett haza, ezért kétezer kilométert tekert

A karantén sajátos formáját választotta az Angliában dolgozó, de kaposvári Alexy János Attila, inkább egy hét alatt letekert több mint kétezer kilométert.

Alexy János Attila több mint kétezer kilométert tekert le két hét alatt Nagy-Britanniában, Winsford­ból indult és eljutott többek között a skóciai John o’ Groatsba, ami már régóta tervezett, majd észak-nyugat felé vette az irányt, s ameddig tudott, a part mentén haladt, s így jutott el Loch Nessig, ami szintén nagy álma volt. Glasgow-n keresztül, Dumfriest és Carlise-t érintve tért vissza arra az útra, mely visszavezette Winsfordba.

– Mióta az eszemet tudom, biciklizek, már pár évesen tekertem, aztán megkaptam a családi Camping biciklit és annyira hozzám nőtt, hogy hiába nem volt már a méretem, szinte csak azt használtam – mondta Alexy János Attila. – Aztán az utóbbi három esztendőben jobban belemélyedtem a kerékpározásba, akkor költöztem ugyanis külföldre. Előtte nem volt rá túl sok időm és rendes bicajom sem volt. Az Angliában töltött első fél évben sok minden történt velem, magán­életi gondok, végtelenül hosszú utak a munkába és vissza tömegközlekedéssel, így az állóképességem szinte teljesen eltűnt és az immunrendszerem is a padlóra került.

Egyik nap munkából hazafelé megláttam – két házzal odébb – egy kidobott biciklit, Angliában ugyanis simán kitesznek teljesen jó kerékpárokat is. Először nem foglalkoztam vele, aztán még másnap reggel is ott volt, ezért hazatoltam. Volt vele munka bőven, de körülbelül két hét alatt teljesen összeállt, onnantól soha többet nem vettem bérletet, és lassan beleszoktam a londoni közlekedésbe. Rengeteg időt spóroltam meg; annyi, és olyan helyeket jártam be, amit korábban elképzelni sem tudtam, sok-sok éven át állandó torokgyulladással küzdöttem ami elmúlt, állóképességem is helyrejött, megváltoztatta az életem.

Alexy János Attila sohasem versenyezett, és nem is gondolkozott rajta, ahogy fogalmazott, a sebesség nem az ő asztala.

– Ennek ellenére tervben volt, hogy az idén benevezek a Kaposvári Kerékpáros Klub Sportegyesület (K3 SE) megméretésére, hogy egyszer kipróbáljam milyen is a versenyzés, de egyéb okok miatt nem rendezték meg a viadalt – tette hozzá.

– Mivel szóltak, hogy hamarosan meg fog szűnni a munkahelyem, ezért pár hétre – mint mindig, ha szabadságon voltam – haza akartam utazni, de a járvány miatt úgy döntöttem, inkább maradok – emlékezett vissza. – Ilyen még nem volt – és remélem nem is lesz –, hogy a szigetországban kelljen eltöltenem a „szabadságomat”, így gyorsan kitaláltam valamit, amit normál esetben nem tudnék itt letekerni. Annyira gyorsan, hogy csütörtökön még letekertem a szokásos négyszáz kilométert, szombaton még dolgoztam, vasárnap aztán összeállítottam az utat, hétfőn reggel pedig úton voltam.

Természetesen a járvány miatt szóba sem jöhetett a szálloda, s boltba is naponta csak egyszer ment, persze amikor talált bevásárlási lehetőséget, hiszen Skócia ritkán lakott terület.

Sajátos karantén, alig találkozott emberekkel a nagy biciklitúra alatt

– Mindig volt nálam 4-5 liter víz, mert napközben 30 fok felett volt, de volt, hogy ez a mennyiség sem volt elég – elevenítette fel. – Északnyugaton volt a legrosszabb a helyzet, hiszen 150 kilométeren keresztül nem találtam boltot. Szerencsére egy napot/estét kivéve nem volt eső, így tökéletes volt az időjárás a hálózsákozáshoz. Ott álltam meg aludni ahol, és amikor akartam. Általában minden második éjjel tudtam csak aludni, mert akkorra már annyira fáradt voltam, hogy a szúnyog- és rovarinvázió sem zavart. Ami még nehézséget okozott, az a súlyos csomagok, a nehéz terep és az állandó szél. Maga a biciklim is elég nehéz, megpakolva közel volt a 30 kilogrammhoz.

A hatóságok nem foglalkoztak vele, de nem is találkozott velük, egyedül volt, sokszor emberekkel sem találkozott.

– Ha otthon maradtam volna a karantén idejére, akkor sokkal több emberrel érintkeztem volna, ennél jobban nem lehettem elkülönítve – mondta amolyan zárszóként.