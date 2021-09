Helyt állt, de kikapott a nyitányon a Kaposvári VK

A mérkőzés elején megszorongatta a bajnokesélyes Ferencvárost a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában, de végül érvényesült a papírforma.

A bajnoki cím egyik várományosa, az FTC Telekom ellen, hazai környezetben kezdte sorozatban tizenegyedik első osztályú szezonját a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt csapata. Surányi László tanítványaira nem várt könnyű összecsapás, s ez már az első negyedben érződött. A hazaiak azonban nem ijedtek meg a feladattól, így hiába vezetett kétszer is az első felvonásban a Ferencváros, a KVK a nemrég igazolt Aleksa Petrovski és Horváth Ákos góljaival mindannyiszor egyenlített. Ehhez kellett az is, hogy hátul Csoma Kristóf nagyszerű védései komoly hátországot nyújtsanak a hazai együttesnek. A második etapban is kitűnően tartotta magát a Kaposvár, de a támadásokat néha elsiették, így a vendégek kezdtek ellépni, akiknél Luca Damonte egy gyors duplával hívta fel magára a figyelmet.

A fordulás követően a Kaposváriak a rutinos Vindisch Ferenc kettős emberelőnyből született góljával kezdhették volna el a felzárkózást, de a vendégek ezt másképp gondolták, s Pohl Zoltán távoli lövésével, majd Gábor Lőrinc centergóljával ötre növelték előnyüket. Az utolsó felvonást Juhász-Szelei Norbert találata vezette be, majd ifj. Berta József is bevette Szakonyi Dániel kapuját. A kettő között azonban Gál Sándor is gólra váltott egy akciót, így maradt a négygólos különbség. A somogyiaknak ráadásul szerencséjük sem volt az este folyamán, hiszen amíg a ferencvárosiaknál kétszer is éppen csak átcsorgott a labda a képzeletbeli gólvonalon, addig ez Aleksa Petrovski kapufáról levágódó lövésénél ez nem történt meg.

A találkozó végére kissé szétesett mind a két csapat játéka, ezt pedig igen sok gólt eredményezett, aminek a nézők örültek, az edzők viszont kevésbé. A Kaposvári VK játékosai összességében helyt álltak a jó erőkből álló Ferencvárossal szemben, így bizakodva várhatják a szombati, Debrecen elleni bajnokit.

Surányi László: – Tudtuk, hogy a Ferencváros még nincs összeszokva a válogatott események miatt, de ezt a mérkőzést megoldották a jó egyéni teljesítményeknek köszönhetően. A mérkőzés végére egy kicsit szétestünk, de összességében jó meccset tudtunk játszani.

Varga Zsolt: – A Kaposvár két és fél negyeden keresztül megnehezítette a dolgunkat, de azzal, hogy a támadásaink élesebbé váltak sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést. A komplett munka eddig három edzést takar a válogatott elfoglaltságok miatt, így nagyon az út elején vagyok. Emiatt is fontos, hogy a játékosok nagyszerűen álltak hozzá a mérkőzéshez.