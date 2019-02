Nem kegyelmeztek a dán csapatnak, csoportelső a Siófok

Csoportelső a Siófok KC, miután az EHF-kupában legyőzte idegenben 12 góllal a dán Herning-Ikast. Így már biztosan csoportelsők a balatoni lányok.

Az EHF-kupa csoportkörének 5. fordulójában elsöprő lendülettel kézilabdázott a Siófok KC – adta hírül a csapat hivatalos honlapja. Meglepték vendéglátónkat és a vártnál könnyedebben szerezték meg a Herning-Ikast ellenében a csoportgyőzelmet.

Hazai találattal indult a mérkőzés, ám ekkor vezetett először és utoljára az Ikast. A gyorsan három gólt jegyző Nze Minko vezérletével fordított a Siófok és perceken belül már 2:5-re vezetett. Böhme és Aoustin minden lehetőséget kihasznált, előbbi neve mellett 3/3, utóbbié mögött pedig 5/5 állt a félidőben. Az első játékrész felénél már hatgólos volt a siófoki előny, miközben a hazaiak gólkirálynője, Fauske hat kísérletéből mindössze egyet lőtt be (4:10). Solberg remek védelmet kapott, és hatékonyan is védett, Perianu pedig többször is eredményesen blokkolt, így minden adott volt ahhoz, hogy a vendégek növelni tudjék előnyünket a kétszer is időt kérő hazaiakkal szemben.

A 18. percben már kilenc volt közte (4:13). Végül Fauske 4/10-es mutatóval zárta az első játékrészt, amivel a góllövőlistán ideiglenesen beérte a meccs előtt éllovas Kobeticet. A Siófok előnye úgy volt ennyire magabiztos, hogy a horvát klasszis gólt se lőtt az első játékrészben, sőt ami fontos, értékes perceket pihent. Végül a 25. minutumban már megvolt a közte tíz (7:17), melyet tovább tudtunk növelni a szünetig (8:20). Az első játékrészben Nze Minko 6, Aoustin 5, míg Böhme és Gonzalez 3-3 találatig jutott, miközben Solberg 65 (!) százalékkal védett.

A szünet után Kobetic jelezte, hogy nem felejtett el gólt lőni, Elghaoui cseréje pedig ismételten eredményes volt, csakúgy, mint legutóbb Debrecenben. A 45. percben Böhme újabb gólja, valamint Elghaoui harmadik találata után már tizenöt volt közte (13:28). A hajrában védekezésben és támadásban is volt egy kis rövidzárlat, de egy időkérés segített. Az utolsó gól Elghaoui nevéhez fűződött, amivel végül a második játékrészt is kihozták döntetlenre. A győzelm egy pillanatig sem forgott veszélyben, a vártnál nagyobb arányban nyert a Siófok és ezzel a csoportelső lett.

NŐI KÉZILABDA EHF–KUPA CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ – B-CSOPORT

Herning-Ikast (dán)–Siófok KC 22–34 (8–20)

Ikast, vezette: Pirvu, Potirniche.

Herning Ikast: Englert – Troelsen, Jakobsen 1, Burgaard, Fauske 7, Friis2, Iversen 3. Csere: Ryde (kapus), Amustensen 3, Pedersen 3, Leoseth 1, Moller 1, Steffensen, Bjeerregaard 1. Vezetőedző: Kristian Kristiansen.

Siófok KC: Solberg – Kobetic 3, Nze Minko 8, Böhme 4, Gonzalez 6, Jezic 2, Austin 5. Csere: Dedu (kapus), Khmyrova, Janjusevic, Perianu 2, Drabik, Elghaoui 4, Sárosi, Barkóczi. Vezetőedző: Tor Odvar Moen.

Hétméteresek: 1/1, illetve 5/5. Kiállítások 6, illetve 10 perc.

Az állás: 1. Siófok KC (10 pont), 2. Herning-Ikast (dán) 6, 3. Metzingen (német) 4, 4. Sävehof (svéd) 0.