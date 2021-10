Nem sikerült legyőzni a címvédőt

Nem tudott meglepetést okozni a bajnoki címvédő, eddig veretlen Falco-Vulcano Energia KC otthonában a Kaposvári KK csapata az NB I./A-csoportos férfikosárlabda-bajnokság hatodik fordulójában.

Jobban kezdett a bajnoki címvédő amely remekül használta ki a vendégek hibáit. Martin kihagyott zsákolása után aztán Ford szépített. A negyedik percben Benke triplája növelte a Falco előnyét, majd Váradi felívelt labdáját Keller zsákolta be elemi erővel. Golomán zsákolása után 15–6-nál pedig már időt kért Nikola Lazics vezetőedző, hogy elmondja mit is szeretne viszontlátni a pályán csapatától. Hilliard hármasa kozmetikázott ugyan az eredményen, de az ekkor gyengébben védekező kaposváriak nem tudták érdemben csökkenteni a különbséget. A negyed végén Hilliard és Krnjajszki dobása is célt tévesztett, így 19–16-os vezetéssel vonulhatott pihenőre a Szombathely. A folytatásban sikerült több labdát is szerezni, amelyek után rendre újabb somogyi pontok születtek. 21–17-nél azonban nem sikerült közelebb férkőzni. Perl megbízhatóan szállította a pontokat a hazaiaknak, 29–19-nél pedig jött az újabb vendég időkérés. A tíz pont feletti előny állandósult ebben az időszakban, mert hiába dobtak a kaposváriak kosarat, nem sikerült elkerülni a szombathelyi találatokat. Perl tarthatatlan volt tizenkét perc alatt jutott el tucatnyi pontig. Váradi triplája negyven egység fölé juttatta csapatát, a játékrész utolsó pontjait pedig Hendlein ziccere jelentette, így 41–30 állt a szünetben az eredményjelzőn. A pihenőt követően Price két duplája hozta közelebb a somogyiakat, akik folyamatosan azért küzdöttek, hogy tíz ponton belül maradjanak a bajnoki címvédővel szemben. A Bajnokok Ligája mérkőzésre készülő szombathelyiek azonban minden kis megingást azonnal pontokkal büntettek, így nem sikerült faragni a különbségen. A 26. percben Hilliard triplája jelentett némi gyógyírt, ám hiába nyerte meg a szakaszt a somogyi gárda, az utolsó negyed előtt visszaállt a korábbi különbség. A záró szakaszban előbb Keller, majd Benke zsákolása repítette tovább a Szombathelyt, ezzel pedig egyre nehezebb helyzetbe kerültek a vendégek. Bogdán két hármasa ellenére is egyre nagyobb lett a somogyiak hátránya, mert Benke is pontosan célzott a túloldalon. A végjátékban aztán már csak a különbség mértéke volt kérdéses, de a sokkal esélyesebb szombathelyiek győzelmét nem fenyegette veszély.

Az U20-as mérkőzésen:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20–Kaposvári KK U20 91–67 (26–15, 28–24, 19–14, 18–14)

Legjobb kaposvári dobók: Hajduk (19/3), Puska (14, Paár (14/3), Szőke (12/6).

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kaposvári KK 85–70 (19–13, 22–17, 15–17, 29–23)

Szombathely, Arena Savaria, 800 néző. Vezette: Kapitány G., Nagy V., Kovács N.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Váradi (14/6), Somogyi (5/3), Benke (17/12), Golomán (14/3), Keller Á. (6). Csere: Verasztó (-), Perl (19), Clark (6), Barac (4). Vezetőedző: Milos Konakov.

Kaposvári KK: Hilliard (19/9), T. J. Price (19/3), Plézer (3/3), Ford (9), Martin (8). Csere: Krnjajszki (-), Csorvási (4), Hendlein (2), Bogdán (6/6), Puska (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–4, 7. perc: 17–11, 12. perc: 21–15, 17. perc: 30–21, 22. perc: 44–34, 27. perc: 54–45, 32. perc: 58–50, 37. perc: 74–60. Jók: Perl, Váradi, Golomán, Benke, illetve Price, Hilliard.