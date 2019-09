Nem sikerült nyerni, elvitt egy pontot a Fradi Siófokról

Rangadóhoz méltó izgalmas, fordulatokban gazdag, piros lapokkal tarkított mérkőzésen döntetlennel zárt a Siófok az FTC ellen.

Mikor, ha ne most nem hangulat uralkodott Siófokon, ám ezúttal sem sikerült legyőzni hazai pályán a zöld-fehéreket. Ebben persze nagyszerepe volt Tomori hetedik percben kapott piros lapjának, sőt, nyolc perccel a vége előtt Jezic is hasonló sorsa jutott, ami nagyban befolyásolta a végeredményt.

A balatoniak küzdeni tudását viszont ki kell emelni, hisz így sem tudta legyőzni őket a Ferencváros, melynek hatgólos előnyénél sem adták fel Niombláék, a végén pedig még a siker lehetősége is a kezükben volt! Moen edző időkérése után, döntetlennél volt a lefújásig 14 másodpercük bevinni a győztes találatot, de eladták a labdát, melyből Pásztor viszont betalált, ám szerencsére már csak időn túl. Ez a kaotikus tizennégy másodperc hű tükörképe volt a találkozónak.

Pena hiánya, Tomori korai kiválása miatt nagy teher hárult a Niombla, Kobetic, Janjusevic trióra, majd Jezic kiválása után Drabikra is, aki viszont nagyon jól élt a kapott lehetőséggel, hisz csapata utolsó öt góljából kettőt vállalt. Hogy hatgólos hátrányból (24-30) sikerült felállni az utolsó tíz percben, abban óriási szerepe volt, csak úgy, mint Niomblának, aki három találattal vette ki a részét az egyenlítésből. A kapuban Szikorát is ki kell emelni, aki a második félidőben állt csak be miután Solberg tíz százalékon zárta az első félidőt. A nyáron a Fraditól igazolt, annak játékosinak lövő repertoárját jól ismerő Szikora hét védést is bemutatott, melyek közt még büntető is volt, így az első félidei tizennyolc után neki is köszönhetően már „csak” tizenhármat kaptak a balatoniak a fordulás után.

A piros lapokra visszatérve, azok viszont alaposan felpaprikázták a hazaiakat; Tomori kiállítása után 3-0-ás, Jezicét követően 4-0-ás sorozatot produkáltak, ellenállhatatlanul kézilabdáztak ezekben a percekben. KI kell még emelni, hogy az első félidőben remek támadójátékot produkáltak a balatoniak a dobott tizenkilenc góllal! Kobetic ezt a félidőt héttel zárta, mind a hetet a játékrész második tizenöt percében. A fordulás után Niombla volt a legeredményesebb hárommal, melyből egyet büntetőből ért el.

Siófok KC – FTC-Rail Cargo Hungária 31-31 (19-18)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1300 néző. Vezette: Horváth P., Marton.

SKC: Solberg – Böhme 3, Tomori, Niombla 7(3), Jezic 2, Kobetic 9, Aoustin 4. Csere: Szikora (kapus), Janjusevic 3, Drabik 2, Hársfalvi 1, Mazák-Németh. Edző: Tor Odvar Moen.

FTC: Bíró – Lukács 2, Klujber 4(2), Snelder 4, Pásztor 1, Kovacsics 1(1), Schatzl 5. Csere: Szemerey (kapus), Christensen 2, Háfra 7, Tóth N. 2, Bánfai 3. Edző: Elek Gábor.

Kiállítások: 6(2), illetve 10(6) perc.

Hétméteres: 4/3(2/2), illetve 5/3(2/2).

Piros lap: Tomori 7., Jezic 52., Snelder 58. perc.

Tor Odvar Moen (Siófok): Köszönöm a Ferencvárosnak ezt az összecsapást, elképesztő, epikus küzdelem volt a mai. Frusztráltan ülünk itt, hiszen az utolsó támadással a mérkőzést is megnyerhettük volna, de nem az történt, amit az időkérésnél megbeszéltünk. A második játékrészben kiestünk a mérkőzésből, nem látszott már esély a pontszerzésre. Így ha most kinézek az eredményjelzőre, akkor egy jó eredményt látok. A csapat mentális erejét mutatja mindez. A két kiállításról nem szeretnék beszélni, nem láttam még visszajátszást, így a jogosságát sem tudom megítélni. Összességében elégedett vagyok.

Elek Gábor (FTC): A mérkőzés elején nagyon nem találtuk a védekezésünket, ráadásul kapusteljesítményünk sem volt. Az ellenfél kiállítása tágította a lehetőségünket arra, hogy minél jobban lefárasszuk őket. Ez a második félidőben vissza is köszönt. Ekkor már jó védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel, hellyel-közzel megnyertük az összecsapást. Elképesztő hibák sokasága, rontott ziccerek, és a koncentráció hiánya okozta végül a „vesztünket”. Elfogyott az oxigén az agyakból olyan rettenetes hibákat vétettünk, melyet már serdülő korban sem lehet. Nagyot mentünk, nagyszerű összecsapás volt, de ezt a rangadót mi vesztettük el, és ezért csakis magunkat okolhatjuk. A végén nagyon kevés ellenállást fejtettünk ki védekezésben.