Nem tudott nyerni a Kaposvári KK

Kaposvári KK–Alba Fehérvár 89–97 (29–20, 21–26, 17–28, 22–23)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 700 néző. V.: Praksch P., Vida J., Nyilas I.

Kaposvári KK: Halász (7/3), Hock (15/6), Baki (14/12), Pustahvar (25/9), Hendlein (21). Csere: Harazin (-), Bogdán (7/3), Kocsis (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Alba Fehérvár: Cabezas (25/15), Keller I. (4), Tóth P. (7/3), Peterson (19), Peringer (-). Csere: Filipovity (30/18), Varga (6/6), Takács (4), Lukács (3/3), Seyi Awogbemi (-). Vezetőedző: Jesus Ramirez Corbacho. Edzők: Joan Albert Cuadrat és Góbi Henrik.

A mérkőzés alakulása.: 3. perc: 10–0. 7. perc: 21–12. 12. perc: 31–29. 17. perc: 39–39. 22. perc: 54–49. 27. perc: 59–61. 32. perc: 76–67. 37. perc: 78–81. Kipontozódott: Baki (a 40. percben). Jók: Hendlein, Hock, Pustahvar, illetve Filipovity, Cabezas, Peterson.

A csapatok bemutatásánál a hazai publikum vastapssal búcsúzott a pályafutását befejező Marko Spicától, aki több éven át szolgálta a kaposváriakat. A találkozó előtt köszöntötték a somogyiak országos döntőbe jutó U16-os korosztályú fiú együttesét is.

A játékvezetői trió egyik tagja az a Nyilas István volt, aki 1998-tól két szezont kosárlabdázóként töltött el a kaposvári együttesben.

Pustahvar és Baki tripláival kezdték a pontgyűjtést a hazaiak, akik 10–0-ás szakasszal nyitottak. A kezdő ötös tagjaként pályára lépő Hock is feliratkozott a triplaszerzők közé, így Jesus Ramirez Corbacho négy perc elteltével 16–2-nél ki is kérte első idejét. Halász remek labdákkal szolgálta ki társait, így tartotta tíz pontos előnyét a somogyi alakulat. A csereként érkező Filipovity révén faragott hátrányából az Alba, és a világbajnok Cabezas kétszer is betalált távolról.

Az első negyed megnyerése után kissé akadozott a hazai támadójáték, az vendégek pedig Peterson és Filipovity pontjaival 31–29-re alakították az eredményt. Mindkét alakulatban sokat szerepeltek a fiatalok, akik egyik csapatban sem vallottak szégyent. Hock például a sokkal magasabb Peterson mellett is bravúros kosarat szerzett, de Tóth Péter triplával 39–39-re egyenlíteni tudott, Cabezas pedig ugyanígy a vezetést is megszerezte az Albának. A legjobbkor jött Pustahvar zsákolása, és a Halász-Hendlein duó szépségdíjas kosara is. Utóbbi ziccere jelentette a kaposvári fordítást.

A nagyszünet után Filipovity egymaga tartotta versenyben a fehérváriakat, Peterson fautlját pedig jogosan ítélték sportszerűtlennek a játékvezetők. A kaposváriak csapatkapitánya cserét is kért az eset után, így Bogdán értékesítette a büntetőket. Aztán ő állította meg ugyancsak sportszerűtlenül az induló Cabezast, az Alba pedig 59–61-nél ismét vezetett. Ebben óriási szerepe volt Filipovity Márkónak, aki bárki ellen eredményes volt a pályán. A záró szakasz előtt kihasználták a vendégek a somogyi védekezési hibákat és 67–74-re léptek el.

A folytatásban Pustahvar eredményessége kellett a 74–79-es eredményhez. Bő két perccel a vége előtt öt pontnyi volt a különbség, melyet Halász, majd Bogdán tüntetett el 83–83-nál. Jött is azonnal a vendég időkérés, Cabezas tanári triplája után már jól gazdálkodott előnyével az Alba, amely végül megnyerte az összecsapást.

Fekete Ádám: – Támadásban látványos volt mindkét csapat. Védekezésben küzdöttünk, de jó százalékkal dobott mindkét együttes. Az eladott labdákból azonban könnyű kosarakat kaptunk. Arra koncentrálunk, hogy a fiatalok minél több lehetőséghez jussanak ezeken a mérkőzéseken. Hálásak vagyunk, hogy a szurkolóink most is mellettünk voltak. Megköszönöm Marko Spicának az itt töltött éveket. Nem csak jó játékost, de nagyon jó embert is megismerhettünk személyében, aki nagy értéke volt Kaposvárnak.

Jesus Ramirez Corbacho: – Jól támadtunk, de voltak rossz momentumaink a védekezésben. Mindkét csapat jól dobta a triplákat, a kulcs az volt, hogy az első félidőt tizenegy gólpasszal kontrolláló Halászt a második játékrészben sikerült két gólpasszon tartanunk.