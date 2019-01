Nem tudott nyerni a Kaposvári KK a Szolnok ellen

Csak az első félidőben tudta tartani a lépést a bajnok otthonában a Kaposvári KK együttese, amely nem tudott meglepetést szerezni a listavezető otthonában az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenhetedik fordulójában.

A hazai pályán mindeddig veretlen, idegenben is csupán két alkalommal egy-egy ponttal alul maradó Szolnoki Olaj KK gárdájához látogatott a bajnoki alapszakasz tabelláján tizenkettedik helyen álló Kaposvári KK együttese. A bajnoki címvédő számított a találkozó esélyesének, ennek ellenére fogadkoztak a legutóbb a Falcót legyőző somogyiak, hogy keményen küzdenek majd a Tisza-ligeti sportcsarnokban. A hazaiak Jaylin Airington és Sztrahinja Milosevics, míg a vendégek Harazin Tamás nélkül léptek pályára.

Tóth Ádám duplájával kezdett az Olaj, rajta kívül pedig Kovács Péter is kezdett a hazaiaknál. A kezdeti dobások kimaradtak a kaposvári oldalon, így percekig csak Spica egyetlen büntetője jelentett egy pontot. Ubilla szerezte az első mezőnykosarat, de Benke ziccere után már 10–3-nál időt kellett kérni Fekete Ádámnak. A negyed közepén nem sokat változott a játék képe, szinte hiba nélkül dobtak a szolnokiak, a somogyiaknál pedig semmi nem sikerült. A legjobbkor jött Markovics triplája és Hendlein 2+1-es akciója, de Andric zsákolása nem engedte túl közel az ellenfelet. A végjátékban Johnson egyenlített 16–16-nál, de Rowswy triplája miatt a hazaia zárták jobban a negyedet.

Markovics hét pontjával kezdődött a folytatás, ezzel először a találkozó folyamán 27–26-ra a somogyiak vezettek. A remeklő Markovics zsákolása után pedig már Alekszics edző kért időt, Kovács Péter pedig egyenlített egy sarkos triplával. Hock pazar passzal mutatkozott be a somogyiaknál, Hendlein pedig 35–35-nél egyenlített újra. A félidőt végül a kevesebbet hibázó Olaj nyerte 44–40-re. A nagyszünet utáni percekben is tartotta a lépést a bajnokkal a somogyi alakulat, de Benkét nem sikerült tartani. Johnson triplájával lopakodott a Kaposvár, de Milosevics öt pontja tartotta a két csapat közti különbséget. A játékrész vége aztán ismét a hazaiaké volt, Andric igazolta klasszisát és el is lépett az Olaj a vendégektől.

A záró szakasz elején Spica nyitott duplával, ám Vojvoda is aktivizálta magát. Egyre nagyobb lett a különbség és már a tíz pont alatti állásért is keményen kellett küzdeni. Ez az eladott labdák miatt nem is sikerült, így percek alatt eldőlt a találkozó. A második félidőben jobb összteljesítményt nyújtottak a hazaiak, akik megérdemelten gyűjtötték be a két pontot.

Szolnoki Olaj KK–Kaposvári KK 96–78 (24–20, 20–20, 27–18, 25–20)