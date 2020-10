Nem volt esélye a Kaposvárnak

Nagyarányú vereséget szenvedett az A-Híd Vasas Plaket ellen a Kaposvári VK a férfi vízilabda OB I. 7. fordulójában.

A jó erőkből álló Vasas otthonában ugrott medencébe a Kaposvári VK az első osztály hetedik fordulójából elhalasztott mérkőzésen. A KVK csapatában már Dobos Dávid és Tóth-Gili Tamás is bevethető volt, de még így is akadtak hiányzók vendégoldalon. Az angyalföldiek ráadásul erődemonstrációnak szánták ezt a találkozót, hiszen egy öt-nullás szériával kezdtek. A kaposváriak csak ezt követően szerezték meg első góljukat a visszatérő Dobos Dávid révén. A második negyedben sem ment a koronavírus-járvány által letaglózott Kaposvárnak, amely sorra kapta a gólokat, azonban támadásban nem igazán tudott maradandót alkotni.

A fordulás után sem változott a játék képe: a kaposváriak még büntetőből sem tudták bevenni a remekül védő Csoma Kristóf kapuját, míg a másik oldalon továbbra is futószalagon jöttek a gólok. A vendégek a játékrész utolsó másodperceiben Mijic Dávid révén végre megszerezték a második találatukat, de ekkor már tizenhárom góllal vezetett a Vasas, amely már korábban eldöntötte a három pont sorsát, még úgy is, hogy több játékost pihentettek az angyalföldiek. Az utolsó negyedben Juhász-Szelei Norbert akciógóljával, majd Mijic Dávid büntetőjével próbálta legalább ezt a játékrészt magáénak tudni a KVK, de a hazaiak megrázták magukat, s gyorsan fordítottak Bátori Bence góljainak is köszönhetően. A kaposváriak azonban ebben a negyedben legalább a gólokkal nem maradtak adósak, hiszen kétszer annyit lőttek, mint az első három felvonásban, de ezzel csak kozmetikázni tudtak egy kicsit a végeredményen.

A kaposváriakra a héten még két mérkőzés vár. Szerdán a Szolnoki Dózsa, majd szombaton az OSC Újbuda otthonában ugranak medencébe Surányi László tanítványai, akikre hasonlóan nehéz mérkőzések várnak.

A-Híd Vasas Plaket–Kaposvári VK 22–6 (5–1, 6–0, 5–1, 6–4)

Budapest, Komjádi Sportuszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Kollár, Nóvé.

A-Híd Vasas Plaket: Csoma – Bruguljan, Vadovics (4), Randelovic (1), Szatmári (3), Simon (1), Bátori (7). Csere: Korom (kapus), Bóbis (3), Sélley (2), Korbács (1), Takács B., Bedő, Pardi. Vezetőedző: Vad Lajos.

Kaposvári VK: Csiszár B. – Kakstedter, Langiewicz, Tóth Á. (1), Vindisch, Juhász-Szelei (1), Horváth Á. Csere: Grieszbacher (kapus), Vadóc D., Jajcinovic, Tóth-Gili, Dobos D. (1), Mijic (2), Vékony Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 13/6, illetve 12/3.

Gól ötméteresből: 4/3, illetve 3/2.

Kiállítva, végleg cserével: Randelovic.

Kipontozódott: Bedő, Korbács, Takács B., illetve Horváth Á.

Borítókép: Illusztráció