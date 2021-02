Nem volt gyenge pontjuk

Visszavágott a Fino Kaposvár a fővárosi vereségéért a MAFC-nak, így bebiztosította a bajnoki alapszakasz második helyét. A két csapat újra találkozik egymással a bajnoki elődöntőben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nem volt számunkra teljesen ismeretlen a Bp. MAFC-BME csapata; náluk játszik a Kaposvárról indult Szabó Barna Frigyes, s korábban a Fino csapatát erősítette Csoma Krisztián Ádám is. Három bolgár légióst – Vasilev Mihalev Georgit, Georgiev Yani Valerievet és Dimitrov Denimirt – tudnak a soraikban, s az a Nagy Péter, Pápai Péter edződuó trenírozza őket, akik pár éve még a Fino-Kaposvár színeiben játszottak. A visszavágás is hajtotta a játékosokat, hiszen tavaly októberben Budapesten maradtak alul először. Igaz, akkor hiányzott a vírusjárvány miatt a liberó Bozóki Bence. A mostani találkozót a marokkói Hamza Ouyachi sérülés miatt kihagyta.

Nehezen lendültek játékba a küzdőfelek, a nyitó játsz­ma vége viszont egyértelmű volt. A második játékrészt is a fővárosiak kezdték ugyan jobban, de hiába vezettek az elején három ponttal, gyorsan egyenlíteni tudott a házigazda, a folytatásban pedig nem kegyelmeztek budapesti ellenfelüknek. Míg az első szettben az ukrán légiós Denys Veletsky, a második felvonásban az orosz Vitalij Melnikov volt csapata pontfelelőse: mindketten egyaránt hét pontot termeltek ekkor. A folytatás már kicsit körömrágósabbra sikerült, de ekkor is végig a Fino-Kaposvárnál volt az előny, ami a jó hajrának köszönhetően megnőtt a végére. A két külföldi légiós mellett az ugyancsak orosz Ilia Makarov és Horváth Kristóf is folyamatosan tűz alatt tartotta az ellenfél térfelét, a karmester Keen Cameron, Bögöly Gábor és a liberó Bozóki Bence is kivette a maga részét a MAFC elleni sikerből, s ha csak pár másodperc erejéig is, de Kiss Máté, Kalmár Ákos és Iván Gergő is pályára került. A fővárosiaknál az egykoron Kaposváron (is) játszott Csoma Krisztián Ádám tartotta a lelket csapattársaiban, aki végül 16 pontig jutott.

Fino-Kaposvár–Bp. MAFC-BME 3–0 (18, 19, 21)

Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Mezőffy, Adler.

Kaposvár: Keen (2), Bögöly (2), Makarov (9), Melnikov (13), Horváth K. (10), Veletsky (12). Csere: Bozóki Bence (liberó), Kiss M. (–), Kalmár Á. (–), Iván G. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András.

MAFC: Denimir (2), Benkő (3), Szabó Balázs (4), Csoma (16), Georgiev (10), Kovács S. (2). Csere: Bene R. (liberó), Mihalev (2), Bakóczi (–). Vezetőedző: Nagy Péter. Edző: Pápai Péter.

Jön a Kecskemét

– A MAFC elleni bajnokin igazi csapatot alkottunk, a centereink is remekeltek, jó volt a nyitásfogadásunk, egyszerűen nem volt sebezhető, gyenge pontunk – mondta Horváth Kristóf, aki éppen Kecskemétről került a Fino-Kaposvárhoz 2017-ben. – Hogy mit várok hétfőn este 18 órakor kezdődő Kecskeméti RC elleni Magyar Kupa elődöntő első hazai felvonásától? Ugyanazt, mint a másfél héttel később esedékes kecskeméti visszavágótól, vagyis egyértelműen győzelmet. A tavaly történtekért ennyivel tartozunk nekik… Idén már egyébként kétszer játszottunk velük, s tavaly októberben a somogyi megyeszékhelyen 3–1, két hete idegenben pedig sima 3–0 arányban nyertünk. A kupában is folytatnunk kell ezt a győzelmi szériát. Idén nagy és merész terveket fogalmaztunk meg; szeretnénk újra kupagyőztesként és bajnokként ünnepelni. Ha valóban valóra szeretnénk váltani az álmainkat, akkor a folytatásban már nem nagyon fér hiba.