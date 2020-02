Nem voltak egy súlycsoportban

Az előző nap Érden bravúros győzelmet arató Dunaújváros sem jelentett gondot a Siófoknak, mely már tizenegy veretlen mérkőzésnél jár a téli szünet után! A bajnokságban ez az újvárosiak elleni sorrendben a tizedik sikerük volt!

Nem volt könnyű dolga az újvárosiaknak, hisz tegnap még Érden nyertek bravúrosan, ma pedig Siófokon kellett volna helyt állniuk, ami finoman szólva nem is sikerült. – Az első perctől próbáltuk kihasználni mindezt, hogy az újvárosiaknak két egymást követő nap is játszania kellett – mondta a lefújás után Such Nelli, aki kezdőként lépett pályára és az első félidőt három góllal zárta.

Moen edző szerint az az energia, ami a vendégeknél hiányzott, az most náluk megvolt. Tartott pedig ettől a mérkőzéstől, mert a megelőző, koppenhágai EHF kupa meccsen lassabb tempóban játszottak, ám ez a bajnoki mégsem lett nehéz csapata védekezésnek köszönhetően, amit kiemelt a lefújás után! Az első félidőben nyolc perc után még döntetlenre álltak a csapatok (4-4), amikor jött a Moen edző által dicsért védekezés, ami a tréner „vesszőparipája”. A szünetig hátralévő huszonkét percben egyetlen akciógólt kapott Szikora, azt is az első harminc perc lefújása előtt tíz másodperccel! Az első játékrész végére ennek köszönhetően nyolcgólos előnyt hoztak össze a házigazdák, vagyis már ekkor eldőlt a találkozó. Ebben a nyitó harminc percben Niombla és Jezic is négy gólt szerzett, amivel csapatuk legeredményesebbjei voltak.

A fordulás után hét perc telt el, amikor már tíz volt az előny, végül tizenhattal nyertek Moen edző tanítványai, köszönhetően annak, hogy Szikora nagyon elkapta a fonalat, Tomorinak pedig alaposan megjött a lövőkedve, aki négyszer is bevette a kaput ebben a második játékrészben. A legfontosabb, hogy a fiatalok, Wald és Lapos is eredményesek tudtak lenni, vagyis mind a tizenkét pályára lépő mezőnyjátékosa betalált a Siófoknak!

György László nem panaszkodott a lefújás után, mint mondta ezt vállalták, a feladat első, érdi részét remekül megoldották, ezt a másnapi, siófokit viszont finoman szólva már kevésbé, ami azért érthető is. – Nem volt egy súlycsoportban a két együttes – értékelt az újvárosi vezetőedző. – Csalódott vagyok, nem az igazi arcunkat mutattuk – tette hozzá Grosch Vivien. – Buta hibákat vétettünk, nem voltunk elég agresszívak.

Siófok KC – Dunaújvárosi KKA 35-19 (18-10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Őri, Pozdena.

SKC: Szikora – Such 3, Jezic 4, Tomori 4, Kobetic 4(1), Niombla 5(1), Hársfalvi 3. Csere: Csapó Kincső (kapus), Janjusevic 2, Böhme 3, Aoustin 3, Drabik 2, Wald 1, Lapos 1. Edző: Moen Tor Odvar.

DKKA: Csapó Kira – Grosch, Ferenczy 2, Bouti 1, Sirián 1, Triscsuk 1, Kazai 1. Csere: Stojak (kapus), Szekerczés 8(7), Szalai B. 2, Molnár B. 2, Nick, Mihály, Cavlovic, Braun 1. Edző: György László.

Kiállítások: 2, illetve 10(2) perc.

Hétméteresek: 2/2(1/1), illetve 7/7(5/5).