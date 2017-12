Ha rajtam múlna, egészen biztos, hogy veszélyes, de legalábbis veszélyeztetett helynek nyilvánítanám a Közutasok-1. MCM Kaposvári TK Szántó utcai tekecsarnokát, különösen így év végéhez közeledve.

Ahogy mondani szokás, a jeles eseményen nem szívesen cseréltem volna bármely flaskával, merthogy bizony egyesek nemcsak a bábukat borítgatták szorgalmasan. Na de mikor engedjék ki az egész éves gőzt, ha nem a hagyományos évzáró tekegálán.

Amúgy nagy ászokban nem volt hiány. A női vonalat megtestesítő 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I.-es női röplabdacsapata Szívós Ildikó és Kocsi Alíz mellett a brazil légiós Debora Ribeiro Araujót is felvonultatta, s a nagyobb nyomaték kedvéért a két edző, Zarka Péter és Kovács Balázs is dobóállásba lépett – a vállát fájlaló Lutter Liza a nézőtérről szorított a többieknek –, az idősebb Berta József vezette Kaposvári VK egyletében pedig az Universiade-győztes Sántavy Máté jeleskedett. Legendákkal is összefutottunk, így példának okáért az annak idején az Újpesttel és a Váccal is bajnoki címet szerzett Miovecz Zoltánnal, mint ahogy Meksz Gyula sem kevés meccset húzott le annak idején az NB I.-ben. De ott izzadt a tekecsarnokban Dér Tamás alpolgármester is Csillag Gábor jegyző társaságában.

A hagyományos év végi kaposvári megmérettetésre amúgy kilenc együttes nevezett. Egy csapatnak minimum hat játékosból kellett állnia, de lehettek többen is; a lényeg, hogy összesen hatvanat kellett gurítani.

A végeredmény: 1. Kaposvári KK 535 fa, 2. Polgármesteri Hivatal és Loco 4X4 486 fa, 3. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 475 fa, 4. Búzavirág SC, Lovasakadémia SC és Team Kaposvár SK 445 fa, 5. Kaposvári VK 444 fa, 6. 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 437 fa, 7. Rákóczi FC 406 fa, 8. Hallássérültek SE 391 fa, 9. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 324 fa.

A csapatversenyt követő egyéni viadalt – hármat kellett gurítani úgy, hogy minden körben a legrosszabb négy elbúcsúzott – Andalics Péter (Loco 4X4) nyerte Fenyvesi István (1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem), Richter Sándor (Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia) és Kis Szabolcs (Polgármesteri Hivatal) előtt.