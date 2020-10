Némi előnyben a Kaposvári Rákóczi

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesét látja vendégül vasárnap 17 órától a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 13. fordulójában.

– Izgalommal várjuk a következő mérkőzést – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Jelenleg minden klub életében ez van, hiszen egyre több pozitív koronavírusos eset van a futballban, a Győrnek például el is marad a mérkőzése. Ez még egy plusz stressz az életünkben, ami ráadásul nagymértékben befolyásol mindent. Ezt kizárva, számunkra a gyirmóti döntetlen akkor értékelődik fel, ha hazai pályán nyerni tudunk a Szeged ellen. A szegediek hét közben is pályára léptek, ez nekünk egy pici kis pluszt jelent. Főleg úgy, hogy kikaptak, ami mindig negatívum egy csapat életében, és ami még előny, hogy hosszú út vár rájuk ebben a feszített tempóban.

Maszkot fel! A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelentek szerint péntektől minden szabadtéri rendezvényen kötelező az orrot- és szájat eltakaró maszk viselése. Ez alól nem jelentenek kivételt a sportrendezvények sem, így a vasárnapi Kaposvári Rákóczi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia találkozó sem. A kaposvári klub kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, hiszen ennek hiányában nem léphet be a Rákóczi-stadionba.

A somogyi zöld-fehérek egy nyerhető mérkőzés előtt állnak, hiszen az elmúlt három bajnokijukból kettőt is megnyertek, sőt legutóbbi a Gyirmót otthonából is kapott gól nélkül és ponttal távoztak. A szegediek bár egy mérkőzéssel többet nyertek, mint a kaposváriak, de eléggé ingadozik a formájuk. Főként idegenben, hiszen eddig csak Szolnokon tudtak nyerni, emellett pedig Csákváron szereztek még egy pontot. Ami pedig még a somogyiak malmára hajthatja a vizet az az, hogy a szegediek szerdán is pályára léptek, hiszen ekkor pótolták a Gyirmót elleni bajnokijukat, melyen egygólos vereséget szenvedtek.