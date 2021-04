Nemzeti röplabda akadémia lehet Kaposváron

Mindkét kaposvári röplabdacsapat kiváló eredménnyel zárta a 2020/2021-es idényt. A lányoknál az 1. MCM-Diamant KNRC az Extraligában és a Magyar Kupában is története legjobb eredményét érte el.

Előbbiben a 4., utóbbiban a 3. helyen végeztek, de első magyarként sikerült bejutniuk a legjobb négy csapat közé a harmadik számú európai sorozatban, a Challenge-kupában. A férfiak mezőnyében a rekordbajnok Fino-Kaposvár SE a bajnokságban és a kupában is egyaránt a 2. helyen végzett.

– Szita Károly polgármester mindkét csapatnak levélben gratulált, és köszönte meg a kiemelkedően jó évet. Kaposvár polgármestere biztosította a klubokat arról, a város a jövőben is támogatni fogja sikeres sportolóit és a hírnevünket öregbítő csapatainkat – tájékoztatott a Kaposvári Városháza. – Szita Károly mindkét levélben megjegyezte, a cél természetesen az kell legyen mindkét együttes esetében, hogy a felérjenek, vagy a fiúk esetében visszakapaszkodjanak a csúcsra.

A kaposvári röplabdázás sikereinek és fejlődésének egyik alappillére, hogy mind a férfi, mid pedig a női mezőnyben komoly utánpótlásmunka zajlik, amelynek hála a fiatalok remek eredményeket tudnak elérni a korosztályos bajnokságokban, és sokan közülük sikeresen be tudnak illeszkedni a felnőtt csapatokba is. – Éppen azért a jövőben a röplabdasportban is létrejövő nemzeti akadémiák egyik helyszíne lehet a somogyi megyeszékhely – adták hírül. – Az állami finanszírozású akadémiák kiváló lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a jövőben még tovább fejlődhessen a kaposvári röplabdasport is. Ennek érdekében egy több pályából álló kaposvári munkacsarnok létrehozásáról is tárgyalt már az önkormányzat.