Nemzetközi tornát nyert a Kaposvár

Mind a négy mérkőzését megnyerte Nyitrán az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapata, és ezzel az első helyen zárta a kétnapos nemzetközi felkészülési tornát, amelyen három nemzet öt együttese vett részt.

A Diamant formálódó csapata első felkészülési találkozóit játszotta Szlovákiában, és a lányokra rögtön komoly feladat várt, ugyanis három szlovák és egy cseh alakulat ellen léptek pályára Nyitrán. A nyáron újonnan kinevezett vezetőedző, Vincent Lacombe tanítványai három szettben verték a VKP Bratislava, a Prerov és a Trnava gárdáját, az első hely sorsáról döntő mérkőzésen pedig 3–1 arányban nyertek a 2020-ban Challenge-kupa-negyeddöntős házigazdák ellen. A csapat rutinos és fiatal tagjai egyaránt jól helytálltak és hozzátették a részüket az önbizalmat adó tornagyőzelemhez.

A torna végeredménye: 1. 1. MCM-Diamant Kaposvár, 2. UKF Nitra, 3. VKP Bratislava, 4. Volejbal Prerov, 5. Hit Trnava.

Nem sokat pihenhetnek a csapat tagjai, ugyanis a Diamant szeptember huszonnégy és huszonhat között háromnapos nemzetközi felkészülési tornát rendez a Kaposvár Arénában, így a szurkolók testközelből is megismerhetik a lányokat, és azt is megnézhetik, hol tart a csapat a munkában. A somogyiak pénteken 16 órától az MTK egyletével csapnak össze, előtte az OK Maribor és az UTE (14 óra), utána pedig a Calcit Volley és az OK Maribor (18 óra) méri össze tudását. Szombaton összesen négy összecsapást rendeznek az arénában; a sort az 1. MCM-Diamant Kaposvár–OK Maribor (11 óra) nyitja, majd sorrendben az MTK–Calcit Volley (14 óra), az OK Maribor–MTK (16 óra) és az 1. MCM-Diamant Kaposvár–UTE (18 óra) találkozó következik. Vasárnapra is marad három ütközet; a Calcit Volley–UTE (11 óra), az MTK–UTE (15 óra) és a 1. MCM-Diamant Kaposvár–Calcit Volley (17.30).

Az élvonalbeli pontvadászat október 17-én, vasárnap, 18.15-kor kezdődik a kaposvári lányok számára, akik hazai pályán fogadják a bajnoki címvédő FATUM-Nyíregyháza együttesét, úgy tudjuk a találkozót élőben közvetíti az M4Sport+ televíziós csatorna. A következő játéknapon sem vár könnyebb feladat a somogyiakra, miután a Vasas Óbuda gárdáját látják vendégül október 22-én, pénteken, 18 órától.

A 2021/2022-es évadban is belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával látogathatják a szurkolók az extraligás női röplabdaegyüttes hazai mérkőzéseit. Azok a szurkolók, akik megváltották alapszakaszbérletüket az előző évadra, ingyen tekinthetik majd meg az alapszakasz mérkőzéseit ebben a szezonban, és grátiszként az izraeliek elleni nemzetközi kupatalálkozónkat is megtekinthetik a Kaposvár Arénában.

Fotó: Muzslay Péter