Népszerű az Adorján versenye

Újra nagy népszerűségnek örvendett az utánpótlásra koncentráló 1. MCM-Diamant úszóverseny, melynek harmadik körében 21 egyesület közel háromszáz sportolója 802 alkalommal ugrott medencébe.

A nagy sikerre való tekintettel az idei évben már harmadik alkalommal szervezte meg úszóversenyét a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorjás SE. A fiatal tehetségekre fókuszáló 1. MCM-Diamant úszóverseny 3. fordulójára ezúttal is jobbára a régió klubjai érkeztek, melyek sportolói nyolc korcsoportban, tizenegy versenyszámban állhattak a Csik Ferenc Versenyuszoda rajtköveire. A szervezők az idősebb korosztályra is gondoltak, hiszen akár a felnőttek is rajthoz állhattak, hogy versenykörülmények között edzhessenek az előttük álló feladatokra.

– A verseny egy utolsó felmérő az edzők és a gyerekek számára a korosztályos bajnokságok előtt, sőt itt még szintidőt is tudtak úszni – mondta Kovács Zsófia, az 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – A verseny különlegessége, hogy születési évenként, külön értékeltük az úszókat, sőt a legfiatalabbaknál a negyedik-hatodik helyezettek is díjazásban részesültek, ezáltal biztosítottuk számukra a sokkal nagyobb sikerélményt.

Az 1. MCM-Diamant úszóverseny harmadik körére is több száz sportoló adta le nevezését, akik összesen 802 alkalommal rajtoltak el.

– Nagyjából erre a létszámra számítottunk – tette hozzá Kovács Zsófia. – A második körben egy kicsivel többen voltak, de akkor még kevesebb versenyt rendeztek országszerte. Minden esetre örülünk annak, hogy ennyi sportolónak tudtunk versenyzési lehetőséget biztosítani. A visszajelzések ezúttal is pozitívak voltak a résztvevő egyesületek részéről. Igyekszünk cserélgetni a távokat a különböző számokban, így mindenki megtalálja a kedvére valót. Kimondottan az utánpótlást célozzuk meg ezzel a versenysorozattal, de edzés jelleggel a felnőtt versenyzők is vízbe ugorhattak. Legutóbb például az olimpiára készülő Kozma Dominik is elindult.

A nagy sikerre való tekintettel a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE ősszel is folytatja majd a versenysorozatot.

Az 1. MCM-Diamant úszóverseny 3. fordulójának somogyi dobogós helyezései

200 m vegyesúszás, fiú. I1: 2. Balázs Krisztián (NivoMed). I2: 1. Szabó Zsombor (NivoMed). A: 3. Sárközi Szabolcs (KASI). B: 1. Kakuk Koppány (KASI). C: 3. Horváth Barnabás (Adorján). E: 1. Varga Bence (Adorján). Lány. I1: 1. Posza Dorina (Adorján). A: 1. Bakó Luca (KASI), 3. Örvös Réka Elena (KASI). B: 1. Detrich Luca (Marcali), 2. Király Flóra (KASI). C: 1. Pálcza-Juhász Emese (KASI), 3. Huszár Lilien (NivoMed). D: 1. Juhász Anna (Adorján), 2. Inkei Panna (Adorján), 3. Csillag Héra (NivoMed). E: 3. Németh Aliz (Marcali).

50 m gyorsúszás, fiú: I: 2. Kardos Dániel (KASI). F: 3. Detrich Viktor (Marcali). G: 2. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). H: 3. György Máté (KÚSE). Lány. I: 1. Bozsó Sára (KASI). F: 1. Varga Izabella (Marcali). G: 1. Szegedi-Simon Zolna (Marcali). H: 1. Rózsa Rebeka (NivoMed).

100 m pillangóúszás, fiú. I1: 1. Kardos Dániel (KASI). I2: 2. Szabó Zsombor (NivoMed). A: 2. Vince Marcell (Adorján). C: 2. Karnis Kende (Adorján). Lány. I1: 1. Posza Dorina (Adorján). B: 1. Detrich Luca (Marcali). C: 2. Tajti Sára Kata (Adorján), 3. Horváth Zsófia (NivoMed).

50 m hátúszás, fiú. I: 2. Vince Marcell (Adorján). F: 1. Detrich Viktor (Marcali). H: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. Fehér Csongor (KÚSE). Lány. F: 1. Varga Izabella (Marcali). G: 1. Szegedi-Simon Zolna (Marcali), 3. Tiszperger Szilvia (Adorján). H: 1. Rózsa Rebeka (NivoMed).

200 m hátúszás, fiú. I1: 2. Imre Bálint Erik (NivoMed), 3. Balázs Krisztián (NivoMed). B: 3. Gadányi Márk (NivoMed). D: 3. Csapó Levente (Adorján). E: 1. Begovácz Dániel (Adorján). Lány. I2: 3. Dömötör Zselyke (NivoMed). A: 2. Farkas Boglárka (NivoMed). B: 3. Klettner Hanna (NivoMed). D: 1. Csillag Héra (NivoMed). E: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 2. Németh Aliz (Marcali), 3. Borbély Imola (NivoMed).

200 m mellúszás, fiú. I2: 3. Vas András Benedek (Adorján). C: 2. Roznik Patrik (KASI). Lány. I1: 1. Bozsó Sára Lili (KASI). I2: 2. Tiszperger Szilvia (Adorján), 3. Dömötör Zselyke (NivoMed). A: 1. Szalafai Karolina (Adorján). B: 1. Detrich Luca (Marcali). E: 3. Borbély Imola (NivoMed).

200 m gyorsúszás, fiú. I1: 1. Imre Bálint Erik (NivoMed). A: 2. Kovencz Áron (Adorján). B: 2. Barna Balázs (Marcali). C: 2. Fehér Erik (Adorján). D: 1. Lipák Barnabás (Adorján), 2. Németh Benedek (Adorján). E: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján). F: 1. Detrich Viktor (Marcali). G: 1. Begovácz Péter (Adorján), 2. Lipák Benedek (KASI). Lány. I1: 2. Posza Dorina (Adorján). A: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 2. Tiszperger Júlia (KASI). D. 1. Balán Csenge (Adorján). E: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 2. Németh Aliz (Marcali). F: 1. Varga Izabella (Marcali), 3. Hajdu Alexandra (Marcali). G: 1. Szegedi-Simon Zolna (Marcali), 3. Kis Nóra (NivoMed).

50 m pillangóúszás, fiú. F: 2. Csordás Roland (KÚSE). Lány. F: 3. Varga Izabella (Marcali).

100 m hátúszás, fiú. C: 3. Fehér Erik (Adorján). D: 3. Németh Benedek (Adorján). E: 2. Varga Bence (Adorján). E: 2. Varga Bence (Adorján). F: 1. Detrich Viktor (Marcali). G: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). Lány. A: 3. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 2. Tiszperger Júlia (KASI). C: 3. Tajti Sára Kata (Adorján). D: 2. Csillag Héra (NivoMed). E: 3. Gadányi Hédi (NivoMed). F: 3. Varga Izabella (Marcali). G: 1. Szegedi-Simon Zolna (Marcali).

100 m mellúszás, fiú. A. 2. Patakfalvi Áron (KASI). C: 2. Roznik Patrik (KASI). F: 2. Detrich Viktor (Marcali). Lány. I1:1. Bozsó Sára Lili (KASI). A: 2. Szalafai Karolina (Adorján). B: 1. Detrich Luca (Marcali). G: 1. Szegedi-Simon Zolna (Marcali), 2. Tiszperger Szilvia (Adorján), 3. Nagy Csenge (KÚSE).

400 m gyorsúszás, fiú. I2: Szabó Zsombor (NivoMed). B: 1. Gadányi Márk (NivoMed), 2. Barna Balázs (Marcali). Lány. I2: 2. Dömötör Zselyke (NivoMed). B: 1. Detrich Luca (Marcali). C: 1. Huszár Lilien (NivoMed), 2. Szilágyi Zsófia (NivoMed). D: 2. Csillag Héra (NivoMed).