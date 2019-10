Nevezési rekordot döntött a kaposvári emlékverseny

Rekordot döntött a rajtok száma az immár harmincnyolcadik alkalommal megrendezett Adorján József Emlékversenyen. A megméretésnek először adott otthont a Csik Ferenc Versenyuszoda, amely zsúfolásig megtelt versenyzőkkel, edzőkkel és szurkolókkal.

A kaposvári úszósport három legendás alakjáról is megemlékeztek a szervezők, illetve a résztvevők a XXXVIII. Adorján József Emlékversenyen, hiszen a névadó mellett az olimpiai bajnok Csik Ferenc, valamint Ketskés K. Endre emléke előtt is tisztelettel adóztak. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is koszorúzással vette kezdetét a megméretés. Adu bácsi emléktábláját a szervező 1. MCM-Diamant Adorján SE, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) képviselői, valamint Péterné Szarka Klára, Kaposvár Sportreferense és Pintér Rómeó önkormányzati képviselő tisztelte meg az emlékezés koszorújával.

A tiszteletadás után már a versenyzőké volt a főszerep, hiszen egy országos csúcskísérlettel vette kezdetét a viadal. A KASI 4×100 méteres gyorsváltója próbálta megdönteni a 4:08:89-es csúcsot. A versenyzők tapsviharban ugrottak a medencébe, s végig jó tempóban haladtak, de végül kicsivel több, mint egy másodperccel elmaradt a teljesítményük a rekordtól. A folytatásban tizenkét versenyszámban és hét korcsoportban folyt a küzdelem, amely számos somogyi éremmel zárult. A nemrég átadott uszoda ezúttal is színvonalas versenynek adott otthont, amelyre a kaposvári úszó legendák is büszkék lennének.

– A versenyzők jobbára a megyéből és a környékről érkeztek, de így is több mint 302 sportoló ugrott medencébe, ami 821 rajtot jelentett – tudtuk meg Kovács László, a versenyt szervező 1. MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Egyesületünk több mint ötven úszót indított a versenyen, a cél az volt, hogy önmagukhoz képest jól szerepeljenek, hiszen még az alapozási időszakban vagyunk.

– Szeptemberben kezdtük az alapozást és próbáljuk fokozatosan terhelni a gyerekeket, hiszen nagyon hosszú lesz ez az évad – fogalmazott Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – A szombati verseny illeszkedik felkészülésükbe, főként a 200 méteres pillangó- és a 400 méteres gyorsúszó számokra koncentráltunk, kiegészítve néhány versenyszámmal, mint az országos csúcskísérlet. Közel harminc versenyzőnk állt rajthoz, a cél az egyéni csúcsok megdöntése volt.

– A felkészülés elején vagyunk, hiszen szeptember második felében kezdtük az alapozást – mondta Lengyeltóti Bence, az 1. MCM-Diamant Adorján SE úszója, aki már a jövő évi felnőtt uszonyosúszó világbajnokságra készül. – Betegség miatt egy kicsit ki kellett hagynom, így nehezen ment az úszás, abból a szempontból is, hogy uszonyos úszóként most gyorsúszásban álltam rajthoz.

A somogyi dobogós eredmények:

100 m gyors fiú. A: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján), 2. Tasnádi Martin (Adorján). B: 1. Kardos Dániel (KASI). C: 3. Kovács Alex (KASI). D: 3. Kovencz Áron (Adorján). F: 3. Németh Benedek (KÚSE). Lány A: 1. Varga Krisztina (Adorján), 2. Stadler Csenge (Adorján), 3. Halmai Blanka (KASI). B: 2. Kovács Nóra (KASI). D: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján). F: 1. Gulyás Fanni (KASI), 2. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). 200 m pillangó fiú A: 2. Lengyeltóti Bence. B: 2. Kardos Dániel. C: 2. Kovács Alex, 3. Harsányi Mátyás (KASI). D: 2. Szombathelyi Péter (KASI), 3. Sárközi Szabolcs (KASI). Lány A: 1. Halmai Blanka, 3. Hamlin Dorothy (Adorján). C: 3. Andrási Zsófia (Csurgó). D: 3. Andrási Katalin (Csurgó). 100 m mell fiú A: 1. Hamlin Benjamin (Adorján), 2. Hamlin Matthew (Adorján). D: 2. Sárközi Szabolcs. E: 3. Roznik Patrik (KASI). F: 3. Németh Benedek. G: 1. Varga Bence (KÚSE). Lány A: 1. Halmai Blanka, 2. Hamlin Dorothy. B: 1. Tiszperger Dorina (KASI). C: 2. Király Zsófi (KASI), 3. Bank Loretta (KASI). D: 1. Turi Csenge (KASI), 3. Király Flóra (KASI). E: 3. Pálcza-Juhász Emese (KASI). F: 2. Balán Csenge (Adorján), 3. Gulyás Fanni. 100 m hát fiú A: 2. Tasnádi Martin (Adorján), 3. Lengyeltóti Bence. B: 3. Kardos Dániel. C: 1. Kovács Alex. G: 2. Varga Bence. Lány A. 1. Stadler Csenge, 2. Varga Krisztina. B: 3. Kovács Nóra. F: 1. Juhász Anna (Adorján). 400 m gyors fiú A: 2. Lengyeltóti Bence. B: 2. Kardos Dániel. C: 1. Harsányi Mátyás. D: 2. Bögözi Hunor (KASI), 3. Szombathelyi Péter. Lány A: 1. Halmai Blanka, 2. Stadler Csenge, 3. Hamlin Dorothy. B: 3. Kovács Nóra. C: 2. Király Zsófi. D: 1. Boruzs Bianka, 2. Győrffy Lili Anna, 3. Király Flóra. E: 1. Pálcza-Juhász Emese. 4×100 m gyorsváltó fiú: 3. Adorján (Fehér Erik, Karnis Kende, Kiss Rajmond Ádám, Horváth Barnabás). Lány: 3. Adorján (Hargitai Lola Jázmin, Balán Csenge, Juhász Anna, Türgyei Dorka). A Ketskés K. Endre különdíjat Szabó Patrik (Pécsi SN) és Dávid Virág (Keszthely) érdemelte ki.