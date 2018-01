Nikolics és Jakabfi díjat kapott a sportolók ünnepélyes gáláján

A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2017-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson. Budapesten, a Nemzeti Színházban rendezett M4 Sport-Az Év sportolója gálán az egykor több somogyi klubban is megforduló Nikolics Nemanját, valamint a somogyvári származású Jakabfi Zsanettet is díjazták.

A 60. alkalommal kiírt szavazáson az év férfi labdarúgójának Nikolics Nemanját választották, aki az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában gólkirály lett a Chicago Fire színeiben. A díjat a négyszeres olimpiai bajnok tornásztól, az erdélyi születésű Szabó Katalintól kapta meg. – Nagy megtiszteltetés ennyi példakép és nagy bajnok mellett ünnepelni. Tavaly az ismeretlenbe vágtam bele, és örülök annak, hogy Amerikában is megálltam a helyem. Idén sem lesz másként, cél a gólkirályi cím és az eredményes játék a magyar válogatottban – szögezte le Nikolics.

Az év női labdarúgója a VfL Wolfsburg és a válogatott támadója, a somogyvári származású Jakabfi Zsanett lett, de klubkötelezettségei miatt Markó Edina szövetségi kapitány vette át helyette a díjat.

Az év sportolója a férfiaknál Baji Balázs atléta lett.

A hölgyeknél Hosszú Katinka hatodszor bizonyult a legjobbnak, ezzel megközelítette a csúcstartó, hétszeres győztes Egerszegi Krisztinát. Az edzők és szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú Katinka edzője, Shane Tusup győzött, aki magyarul elmondott beszédében elnézést kért azoktól, akik kiálltak mellette, mert – mint mondta – sokakat megbántott a viselkedésével. Leszögezte: elfáradt, kimerült és sokat hibázott. – A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, hogy ami korábban belefért, ma már nem fér bele – fogalmazott. Feleségének, Hosszú Katinkának megköszönte, hogy akkor is bízott benne, amikor senki más. – A világbajnokság nagyobb csoda volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb volt addig – hangsúlyozta. – Köszönöm azoknak, akik szerint negyedszer is megérdemlem ezt a díjat, gondolom, inkább szakmai érvek szóltak mellettem, mint a szimpátia. Idén azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm, Magyarország!

Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a női kézilabda Bajnokok Ligája-győztes és magyar bajnok Győri Audi ETO KC lett, a díjat Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át. Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában a Balázs Attila, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Gödry Levente, Borsos Gábor összetételű tenisz Davis Kupa-válogatott kapta a legtöbb voksot, mivel 1996 után visszakerült a világcsoportba, a legjobb 16 együttes közé. A díjat Köves Gábor szövetségi kapitány vette át.

Az év góljának a Ferencváros 19 éves ghánai labdarúgója, Joseph Paintsil találatát látták a legszebbnek, amelyet a Videotonnak lőtt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját Mészöly Kálmán korábbi kiváló labdarúgó, edző, szövetségi kapitány kapta.

A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázónak, a Nemzet Sportolójának adták át. A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést. Az év fogyatékos csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, amelynek egyik tagja, Krajnyák Zsuzsanna nyert a nőknél. A férfiaknál Osváth Richárd kerekesszékes vívó kapta a legtöbb szavazatot.