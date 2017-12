Nikolics Nemanja: mindig a maximumra törekszem

Magyarország és Lengyelország után az Amerikai Egyesült Államokban is elhódította a gólkirályi címet Nikolics Nemanja. A magyar válogatott támadó és családja évről-évre Kaposváron tölti téli szabadságának egy részét.

– Csapata, a Chicago Fire kiharcolta a rájátszást, Ön pedig gólkirály lett. Hogyan értékeli az első amerikai szezonját?

– Úgy gondolom, jól sikerült az első év, de mindig lehet jobb és jobb – felelte kérdésünkre Nikolics Nemanja. – Olyan ember vagyok, aki mindig a maximumot próbálja kihozni magából. Boldoggá tesz, hogy az első évben sikerült megnyernem a gólkirályi címet és a csapatommal bejutottunk a rájátszásba. Ez mindenképp nagy teljesítmény, hiszen a Chicago Fire tavaly az utolsó, most pedig a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, s nyolc év után került be ismét a rájátszásba. Örülök, hogy teljesítettem azt, amiért leigazoltak, s segíteni tudtam a csapatnak a fejlődésben.

– Mi a célja a következő szezonban?

– Soha nem jó, ha egy játékos bekerül egy komfortzónába és megelégszik azzal, ami van – mondta Nikolics Nemanja. – Négy éve gólkirály vagyok, minden országban, ahol megfordultam. Ez egy nagyszerű eredmény, amit megpróbálok megismételni a következő évben is, ha lehet még több góllal. Egy csatár nagymértékben függ a csapattársaitól, így remélem, hogy a következő szezonban még jobb formába játszunk. Szeretnénk elérni a rájátszás, s minél tovább jutni, több rutint szerezni. Pár éven belül pedig megcélozhatjuk a bajnokság megnyerését. Ezért minden tőlem telhetőt megteszek majd.

– Mikor tér vissza Chicagóba?

– Januárban huszadikán megyek Los Angelesbe, egy háromnapos médiarendezvénye, onnét repülök Chicagóba, ahol kezdődik az alapozás.

– Családjával Kaposváron tölti szabadságának egy részét. Sokan felismerik és megállítják a városban?

– Vannak, akik felismernek, megállítanak, közös fényképet kérnek. Kaposvárról indult a pályafutásom, amit biztosan sokan figyelemmel követnek.

– Testvére, Nikolics Vukan szintén labdarúgó, jelenleg a Nagyatádi FC játékosa.

– Régóta Nagyatádon játszik, ahol jól érzi magát – mondta Nikolics Nemanja. – Minden mérkőzését figyelemmel követem. Örülök, hogy ő is folyamatosan termeli a gólokat, s annak is, hogy többször volt már gólkirály. Mindig támogat, rengeteget beszélünk, tőle is szoktam tanácsokat kérni. Sokat jelent, hogy lélekben mellettem van. Minden meccsemet megnézni.

– Figyelemmel követi a magyar bajnokságot?

– A Videotont folyamatosan figyelem. A Kaposvári Rákóczit már nem annyira. Sajnálom azt, ami klubbal történt. Remélem, hogy a Kaposvár visszatér a régi útra, hiszen az emberek szeretik a labdarúgást a városban. Folyamatosan jó csapat volt Kaposváron, sokan jártak a mérkőzésekre. Rengeteg jó játékost neveltek ki, s fordult meg a klubnál. Szurkolók azért, hogy az együttes visszatérjen az első osztályba.