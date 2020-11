Nincs csoda, vereség a Kisalföldön

Nem sikerült Waltner Róbert bemutatkozása, kikapott Győrben a BFC Siófok, mely tizenkilenc perc után már kétgólos hátrányba került. Továbbra sincs meccs kapott gól nélkül.

Korán nehéz helyzetbe hozta magát a Siófok, mely egy jobb oldali szöglet után hátrányba került: Bagi csúsztatása után Priskin passzolt a hosszú oldalon a kapuba két lépésről. A támadó négymeccses eltiltás után játszott újra bajnokit… A tizenkilencedik percben aztán jött a második, hogy nem előbb az Hutvágnernek volt köszönhető, aki nagyot mentett Priskin fejesénél. – Fogjatok embert, amikor Priskin beérkezik – adta az instrukciót védőinek Waltner Róbert. Az említett második hazai gól Izingé volt, igaz vajmi keveset tehetett róla, sokkal inkább Gaál, aki hagyta kapura lőni Kovácsot, akinek löketét lábbal hiába hárította Hutvágner, a kipattanó labda Izing testéről a hálóba pattant. Szegény embert ugye az ág is húzza…

A balatoniak nem adták fel, küzdöttek a folytatásban is, ám támadójátékuk – finoman szólva – ezúttal nem volt olyan jó, hogy ebből felálljanak. A szépítésig két kaput eltaláló kísérletük volt, sem Horváth, sem Tajthy lövése nem állította komoly feladat elé Gundel-Takácsot. A somogyiak gólját Dvorschák hozta össze, akinek eladott labdáját Horváth belsőzte a hálóba az ötös jobb sarkáról. Talán, ha előbb érkezik a gól, lett volna esély a pontszerzésre, de ezúttal már nem volt. Horváthnak ez volt egymás utáni harmadik mérkőzésén a harmadik találta.

Waltner Róbert bemutatkozása sok újdonságot nem hozott magával, igaz a mozgástere sem volt bő, hisz míg a házigazdáknál nyolc mezőnyjátékos, a siófoki kispadon mindössze öten ültek. Ráadásul a Medgyesi, Hajnal, Tömösvári, György négyeshez Lapos csak a félidőben csatlakozott. Mondhatnánk tehát, hogy a lehetőségekhez képest ez volt a legjobb tizenegy ebben a felállásban, de ez nem biztos, hogy igaz lenne… A védekezés ezúttal is megoldhatatlan feladat volt, a balatoniak eddig egy bajnokit tudtak lehozni kapott gól nélkül, a többi tizennégyen pedig huszonkilencet szedtek be. Az átlag kettő most is megvolt… – Egy edzést tartottam a csapatnak, meg kell ismernem a játékosokat, amit láttam a pályán egyáltalán nem tetszett – értékelt Waltner Róbert, a BFC Siófok trénere, aki hozzátette: – Voltak jobb periódusaink a mérkőzésen, de a jó játéktól ez nagyon messze volt. Játékosként néhányszor átéltem edzőváltást, tisztában vagyok vele, hogy az általában feldobja az érintett csapatot, ez a meccs viszont olyan volt, mintha az ETO váltott volna edzőt, nem a Siófok.

Merkantil Bank Liga NB II – 15. forduló

WKW ETO FC Győr – BFC Siófok 2–1 (2–0)

Győr, ETO Park, 391 néző. Vezette: Nazsa Tamás (Sinkovicz Dániel, Kulman Tamás)

WKW ETO FC Győr: Gundel-Takács – Kovács K., Lipták (Dvorschák, 26.p.), Temesvári, Kerkez (Sipőcz, 85.p.) – Kiss M. (Múcska, 71.p.), Bagi – Szimcsó, Berki (Szuhodovszki, 71.p.), Májer – Priskin. Vezetőedző: Csató Sándor.

BFC Siófok: Hutvágner – Horváth M., Izing (Tömösvári, 34.p.), Jagodics, Kiss B. – Kecskés T. (Medgyesi, 85.p.), Tajthy – Horváth P., Balogh B. (Hajnal G., 68.p.), Gaál B. – Elek B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Priskin (9.p.), Izing (19.p. – öngól), illetve Horváth P. (89.p.)