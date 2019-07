Nyári meccsdömpinget hoz Kaposvárra a sportfesztivál

Már csak néhány nap, és elstartol a megye egyik legnagyobb sporteseménye. Július 4-e és 10-e között rendezik Kaposváron az Intersport Ifjúsági Sportfesztivált.

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan az idén is, a labdarúgás mellett további három sportág, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda küzdelmeit is láthatják az érdeklődők a somogyi megyeszékhely pályáin és csarnokaiban.

Megkezdődött a végső visszaszámlálás, így egyre nagyobb várakozás előzi meg az idei Intersport Ifjúsági Sportfesztivál rajtját. A már rutinos szervezőgárda és a helyi önkéntes fiatalok sokasága mellett a kaposvári szálláshelyek, vendéglátóipari egységek és sportlétesítmények is javában készülnek az év egyik legnagyobb somogyi sporteseményére. A tapasztalatok azt mutatják, Kaposvár kiváló házigazda, ugyanis a csapatok jó része immár rendszeresen visszatérő vendég. Nagy dolog, hogy emellett szinte minden évben bekapcsolódnak új nemzetek is a vérkeringésbe. Nem újdonság, hogy legalább három-négy földrészről érkeznek ifjú sportolók hozzánk erre a szűk egy hétre, és ezekben a napokban Kaposvár nemcsak az utánpótlássport fővárosa, hanem különböző kultúrák találkozási helye is. Éppen emiatt, fontos szerepet tölt be a Kossuth téren kialakítandó fesztiválfalu, ahol a sportolók közelebbről is megismerkedhetnek egymással.

A legfontosabb azonban ezúttal is a játék, és mérkőzésekből az idén sem lesz hiány. Az első nap az idén is az érkezőké és a regisztrációé lesz, és lesz is dolguk bőven a szervezőknek, ugyanis csaknem ötezer ember élvezi majd a város vendégszeretetét. A mezőny méretére jellemző, hogy a labdarúgótornát például tizenhat pályán rendezik majd, és ezúttal is lesz hivatalos nyitó mérkőzés a Rákóczi-stadionban.

A tervek szerint pénteken este egy brit és egy olasz alakulat csap majd össze a stadionban, a megnyitó ünnepséget követően. Emellett a kosárlabdában, a kézilabdában és a röplabdában is izgalmas, látványos csatát ígér a nemzetközi küzdelem.

A helyi fiatalok ezúttal is komolyan készülnek erre a nagyszabású megméretésre. A futballisták ezúttal is több korcsoportban számítanak éremesélyesnek, csakúgy mint a helyi kosárlabda-utánpótlás növendékei is. A gyerekek számára életre szóló élmény, hogy más kontinens együtteseivel is összemérhetik az ügyességüket.

Ne csak a pályán, a városban is érezzék jól magukat

– Időarányosan jól állunk az előkészületekkel, mi is ráhangolódtunk már a fesztiválra, és a célunk, hogy a résztvevők ne csak a pályán, hanem azon kívül is érezzék jól magukat – mondta a szervezők képviseletében Hangai István. – A korábbiakhoz képest változás, hogy ezúttal péntektől szerdáig tartanak majd a küzdelmek a város sportpályáin és csarnokaiban: az ünnepélyes megnyitót július 5-én este tartják a Kossuth téri gyülekező és a közös felvonulás után a Rákóczi stadionban, a döntőket pedig 9-én és 10-én játsszák majd a legjobbak. Újdonság: a májusban átadott Kaposvár Aréna is bekapcsolódik a programba, itt kosárlabda-meccseket játszanak majd. A torna összes mérkőzését ingyenesen lehet megtekinteni.