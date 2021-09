Nyeregbe pattantak a Sisakos Sáskák Tótiban

Újra felbőgtek a motorok Lengyeltótiban, immár második alkalommal rendezte meg a Sisakos Sáskák csapata a csalextrém motoros napot.

A szombati eseményen volt ügyességi verseny gyerekeknek és felnőtteknek, s felvonulás is, melyre a Babettától a Harley Davidsonig mindenkit szeretettel vártak. Az idősebbek Babatte-blokkdobó, míg a fiatalabbak Babetta-hengerhajító viadalra nevezhettek, a napot pedig természetesen verseny zárta, ahol két kategóriában mérhették össze tudásukat a résztvevők.

– Igazából egyelőre még csak egy baráti társaság vagyunk, de hamarosan egyesületet is alapítunk – mondta Geri Gábor főrendező. – 2015-ben álltunk össze, akkor még csak a gyerekeink, illetve mi motoroztunk, s a pályánk is máshol volt még. Aztán két éve kaptunk egy kéthektáros területet a lengyeltóti önkormányzattól, azóta itt rendezzük a találkozókat és a versenyeinket is. Egyre többen jönnek hozzánk, de meg akarunk maradni az amatőr szinten. Azok a fiatalok jönnek hozzánk, akik nincsenek ott az élvonalban, s az igény is az, hogy itt, ne pedig az utcán motorozzanak. Rengeteg gyerek rója a köröket nálunk, olyan akik most ismerkednek ezzel a sportággal.

A jövőről szólva a főrendező hozzátette, nem akarnak kilépni a jelenlegi helyzetből, megfelelnek nekik ez a szint. – Ismerősökkel összejövünk és jól érezzük magunkat, ezen a versenyen huszonöt felnőtt és tizenegy gyermek vett részt – fogalmazott. – A teljes szervezést mi vállaljuk, s immár második alkalommal Lengyeltóti városa is mellénk állt, s ez nagy segítséget jelent.

– Nagyon jól éreztem magam a megméretésen, az összes izmomat megmozgatta a versenyzés – emelte ki Molnár Róbert. – Inkább a a lassabb, de biztosabb kezdésre szavaztam, mert tartalékoltam az erőmet hajrára. Őszintén szólva nem is számítottam arra, hogy ilyen előkelő helyen érek célba, hiszen végül a második pozíciót szereztem meg, s ezzel, ahogy a pályával és a szervezéssel is tökéletesen elégedett vagyok.

Molnár Róbert, aki megy EXC 525-ös KTM nyergében rótta a köröket, kilencéves kora óta motorozik, de tizenöt esztendő kimaradt, mert ahogy mondta, a család és az életének a szervezése előrébb való volt.