Nyerni kell a Fradi ellen az élmezőnyben maradáshoz

A bajnokságban veretlen és Bajnokok Ligájában is jól teljesítő, négy forduló utána csoportját vezető Ferencvárost fogadja a Siófok KC a Kiss Szilárd Arénában szerdán, 19.30 órakor, a találkozót az M4 televízió élőben közvetíti.

Elő kell venni a legjobb formánkat – mondta Tor Odvar Moen, az SKC edzője a klub honlapján. Ez nem is kérdéses, mert mint a Győri Audi ETO KC elleni hazai bajnoki is igazolta anélkül bizony nem fog menni, ám remélhetőleg a Fradi ellen minden játékosának sikerül tudása legjavát nyújtania és csapatként küzdenie. Ha így lesz, akkor nagyon nehéz bajnoki vár a zöld-fehérekre. A fővárosiak egyébként az ősz legnehezebb és legfontosabb hetének közepén vannak; Bietigheim, Siófok, Bukarest meccseket játszanak hét nap alatt, ami komoly erőpróba. Különösen annak tudatában, hogy náluk – Elek Gábor edző megfogalmazásában – az energiát grammban mérik.

Siófoki oldalon viszont most indul a nagy menetelés; FTC elleni bajnokit követően EHF és Magyar Kupa meccsek jönnek a Lada és DKKA ellen. Nagyon fontos találkozók, mely meghatározzák, milyen tavasza lesz a klubnak. A szerdai bajnokit követően november 10-én már a Togliattiban, a Lada otthonában lépnek pályára román játékvezetés mellett, ami 5600 kilométeres túra oda-vissza tehát nem csak az ellenfelekkel kell megküzdeniük.

A zöldek elleni bajnokira visszatérve, nincs rossz formában az ellenfelük, hisz májusi, Győr elleni bajnoki vereséget követően idén csak egyszer, Bukarestben kaptak ki Bajnokok Ligája mérkőzésen. Vannak ugyan a sérülések miatt nehézségei a Siófokról igazolt Szemerey Zsófival érkező fővárosiaknak, ám ez az eredményeiken – még ha sokszor szoros meccseket is játszanak – nem látszik. Igaz, Kovacsics remek formában kézilabdázik, de Háfra is elkapta a fonalat és sérüléséből visszatérő Klivinyi is egyre jobb formát mutat.

Egy biztos, a hazai pálya sokat segíthet a balatoniaknak, akik pihentebben várhatják a találkozót, melyre több idejük is volt felkészülni miután utoljára november huszonnyolcadikán léptek pályára Kisvárdán, ahol nyerni tudtak. Másrészt a somogyiak játékoskerete még sosem volt ilyen erős, mint most, ami remélhetőleg ezen a mérkőzésen is megmutatkozik. Nyerni nem is sikerült még a magyar válogatott bő kertébe jelenleg kilenc játékost adó Fradival szemben, ám egy döntetlen – közel sem ilyen erős játékoskerettel dolgozó Golovin edzővel – már összejött, ráadásul idegenben, még 2014-ben. Azóta várat magára egy újabb meglepő eredmény ellenük, amire úgy tűnik most nagy esélyt lát Moen edző, pedig itthon a Vác elleni vereség, illetve a Győr ellen vereség alkalmával mutatott játék óvatosságra adhat okot. Persze minden meccs más.

– Nagyon várjuk a Fradi elleni meccset, mely egy kupadöntővel ér fel a számunkra – nyilatkozta a tréner a klub honlapján. – Ha az élmezőnyben akarunk maradni, akkor az ilyen mérkőzéseket hazai pályán hoznunk kell.